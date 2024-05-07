За словами уповноваженого з прав людини, ці конкретні кроки допоможуть федерації "врятувати своє ім'я та репутацію" в очах світової спільноти.

До теми За депортацію українських дітей: Білорусь вигнали з Червоного Хреста

Лубінець закликав виключити Білоруський і Російський ЧХ з федерації

Український омбудсмен зазначив, що під час другого дня свого перебування у Женеві він зустрівся із Президенткою Міжнародної Федерації Червоного Хреста – Кейт Форбс. Першочергово Лубінець обговорив з Форбс питання призупинення членства Російського Червоного Хреста у федерації, а надалі – повністю його виключення з організації.

Адже, як відомо, РЧХ здійснив низку дій, які не відповідають принципам організації. Переконаний, що настав час для ухвалення вольового рішення: не може РЧХ залишатися у складі федерації, якщо вони підіграють цілям агресора! Це – адвокація інтересів росіян!

– зауважив Лубінець.

Омбудсмен також наголосив, що якщо не будуть вжиті відповідні заходи, то він залишає за собою право розпочати кампанію інформування донорів МФЧХ щодо відсутності дієвої реакції федерації на порушення РЧХ принципів діяльності цієї організації.

"Далі порушив питання абсолютного виключення Білоруського Червоного Хреста з федерації через причетність до депортації українських дітей. У зв'язку з цим висловив прохання, аби МФЧХ сприяла у верифікації українських дітей, які були вивезені до або через територію Білорусі", – розповів уповноважений з прав людини.

Лубінець підкреслив, що ще є можливість врятувати репутацію Червоного Хреста. Для цього, за словами омбудсмена, від організації необхідні конкретні дії, які спрямовані на перемогу справедливості, а не на провокування нових злочинів.