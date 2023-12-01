Це сталося після того, як Дмитро Шевцов – голова білоруського відділення Червоного Хреста – похвалився тим, що українських дітей депортують на територію Білорусі. Окрім того, Шевцов їздив на територію тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей. У Червоному Хресті зажадали його відставки. Однак цього не сталося.

Зверніть увагу Легкої прогулянки у них не вийде: чи є небезпека наступу росіян з Білорусі

Усунення є результатом невиконання білоруським Червоним Хрестом вимоги про зняття з посади пана Дмитра Шевцова, генерального секретаря Національного Товариства,

– мовиться у повідомленні.

Зокрема, це означає повну зупинку фінансування.

Росіяни вперше змінили прізвище вкраденій дитині

Дмитро Лубінець розповів, що російські окупанти вперше змінили ім'я та прізвище дитині, яку вкрали в Україні. Мовиться про 10-місячну Маргариту Прокопенко. Після так званого "удочеріння" дівчинку зробили "Маріною Міроновою". Дівчинка перебувала у тимчасово окупованому (на той час) Херсоні. Звідти її вивезли начебто на обстеження. Водночас в Україну малечку не повернули. Натомість її віддали на удочеріння Сергію Миронову – голові однієї з російських партій.