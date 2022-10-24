Призвал топить украинских детей: что известно о скандале и пропагандисте Красовском

В эфире российского пропагандистского канала Антон Красовский призвал топить и сжигать украинских детей. Скандал набирает обороты, потому что даже "коллеги" по пропагандистскому цеху не оценили таких высказываний.

Высказывания российского пропагандиста вызвали возмущение в Украине, в том числе на них отреагировал глава МИД Дмитрий Кулеба. Антон Красовский из-за своих призывов потерял работу. 24 канал собрал для вас все, что известно о скандале и самом пропагандисте, и его "украинском прошлом".

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Призывы к убийству детей: как оправдывается Красовский

В эфире российского пропагандистского канала Russia Today Антон Красовский разговаривал с российским писателем Сергеем Лукьяненко, рассказывающим о своем пребывании на Закарпатье в 1980 году, где проходил лечение астмы. По словам писателя, вместе с ним в больнице были "русскоязычные дети с российскими фамилиями", которые говорили о том, что Украина оккупирована.

В ответ на это Красовский начал говорить о неслыханных вещах – о необходимости топить детей.

Топить таких надо было в Тисине. Прямо вот там, где "плыве кача". Прям топить надо таких детей, прямо в Тисине... Сказал, что "москали оккупировали" – и сразу прям бросаешь в реку с бурным течением,

– сказал пропагандист.

Затем Красовский начал называть Карпаты "отвратительными", высмеивать украинские дома из смереки и сказал, что в таких домах можно закрывать детей и сжигать их.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал мир полностью заблокировать пропагандистский канал, на котором Красовский работал директором вещания. Ключевое слово – работал, ведь даже топ-пропагандистка Кремля Маргарита Симоньян не оценила такие заявления, из-за чего RT прекратила сотрудничество с Красовским.

Антон Красовский вляпался в уникальный скандал, скажем так, ведь он вызвал возмущение как в Украине, так и в России. Об возмущении с украинской стороны, кажется, все больше, чем понятно. Но вот что не так с российской стороной?

Дело в том, что в эфире писатель Лукьяненко говорил о русскоязычных детях, с российскими фамилиями, чьи родители в большинстве своем приехали в Украину по работе именно из России. Поэтому слова пропагандиста также были оценены как призыв к убийству… российских детей. Кроме того, в Москве признали, что такие заявления негативно влияют на информационную войну, поэтому депутат Госдумы Дмитрий Савельев назвал Красовского "врагом России".

Высказывание Красовского — это ужасная провокация, это слова врага России, ненавидящего все живое. Человек, который произнес такие слова, предал всех нас, предал родину. Он подарил врагу не просто какое-то информационное оружие, он подарил ему настоящую информационную ядерную бомбу,

– так заявил российский депутат.

А что же пропагандист? Он уже тоже отреагировал на скандал, но оправдание получилось бессмысленным, мол, в эфире "несет" и часто не видно предела. Потому ему неловко за это. Неловко. Не стыдно, а неловко.

Кстати, следственный комитет России решил проверить высказывание Красовского. Не то что стоило бы ожидать какого-то "российского правосудия", но ситуация довольно показательная – от вседозволенности и слепой ненависти к Украине пропагандист настолько перегнул палку, что даже оправдывающим войну и убийства украинцев это показалось слишком возмутительным.

Но это не первые скандальные высказывания пропагандиста

Как и у каждого пропагандиста, у Антона Красовского за плечами уже достаточно материалов для трибунала, на котором он и другие ему подобные будут точно отвечать как соучастники военных преступлений.

Однако есть несколько показательных высказываний Красовского, одно из которых – более чем за месяц до полномасштабного вторжения. В эфире 14 января пропагандист угрожал сжечь Конституцию Украины на Крещатике, потому что там прописаны членство в ЕС и НАТО. И это при том, что эфир был посвящен протестам в Казахстане.

Мы отнимем у вас вашу Конституцию! Мы сожжем ее на Крещатике вместе с вами на ваших же огнях, как вы любите! На шинах, на крышках. Они все побегут к нам. Украинцы, welcome home,

– заявил тогда Красовский.

Это все пропагандист говорил на фоне массы новостей о подготовке Россией полномасштабного вторжения, во время которого оккупанты планировали за считанные дни захватить Киев, а теперь думают, как бы удержать Херсон на 8-й месяц войны.

А после 24 февраля Красовский активно начал призывать уничтожать украинцев, говорил о том, что Украина якобы не существует и не должна существовать, и другой бред, из-за чего получил подозрение от СБУ.

После массированных ракетных обстрелов Украины 10 октября Красовский опубликовал видео, где радостно танцует от того, что российские ракеты убивают украинцев. Поэтому стоит отметить важный момент – то, что такие пропагандисты как Симоньян, раскритиковали Красовского из-за призывов к убийству детей, отнюдь не делает их более гуманными. Просто скандал набрал слишком сильные обороты, ведь все предыдущие призывы к убийствам и радости от атак ни у кого в России не вызывали возмущения.

Бестолковая противоречивость: что известно о Красовском

Антон Красовский – один из самых удивительных персонажей в российской пропаганде. Он является открытым геем, но вместе с тем абсолютно поддерживает откровенно гомофобную политику Кремля и постоянно восхваляет так называемый "путинизм". Хотя, стоит отметить, что свою популярность он получил как раз после каминг-аута.

Также Красовский, как и весь пропагандистский цех Кремля – мастер переобувки. Он сын представителя конструкторского бюро, которого отправили работать на украинских АЭС, когда Красовский был еще ребенком, поэтому семья переехала на Полесье. Пока пропагандист не стал ярым украинофобом, он постоянно рассказывал о невероятно красивой природе и даже выучил украинский язык. Но под влиянием путинизма, теперь ему и Карпаты отвратительными кажутся.

В 2017 году Красовский возглавил предвыборный штаб Ксении Собчак, баллотировавшейся в президенты России. Тогда же он вместе с Собчаком выступал против аннексии Крыма и войны на Донбассе. Но потом что-то с пропагандистом произошло – стал поддерживать не только войну, но и геноцид и стал полным сторонником режима Путина.

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