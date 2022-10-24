Циничное "извинение", чтобы не отлучили от "корыта" Кремля: Красовский признал, что он – идиот

Российский пропагандист Антон Красовский в эфире помойки Russia Today предложил топить украинских детей. А потом, испугавшись, что его отлучат от "корыта" с кремлевскими деньгами, признал, что – идиот.

После бесчеловечного заявления от Красовского начали открещиваться даже яростные российские пропагандисты. В частности, Маргарита Симоньян заявила, что останавливает с ним сотрудничество.

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Россияне в Украине совершают жуткие преступления и зверски расправляются с детьми и взрослыми. В то же время как бы ни беспокоились оккупанты, они никогда этого не признают. Зато лгут и придумывают все более абсурдные оправдания собственным зверствам.

Тем временем безумие Красовского вырвалось наружу, и "свои" быстро переобулись. Даже заявили, что такое говорить – "дико".

Красовский опубликовал циничное "извинение"

Красовский понял, что может лишиться денег. А отлучение от "корыта" Кремля, очевидно, отнюдь не входило в его планы. Поэтому пропагандист выдал циничное "извинение". В частности, соврал, что думает о детях "по обе стороны линии фронта" и вроде бы не желает никому зла.

Кроме того, Красовский признал, что он – идиот. Конечно же, не обошлось в посте с "извинением" без упоминания Симоньян. Видимо, пропагандист надеется, что его возьмут на работу снова.

Кулеба отреагировал на скандальное заявление

Красовский в эфире Russia Today показал, что в нем не осталось ничего человеческого и предложил топить украинских детей, если те не хотят, чтобы Украина была оккупирована Россией.

Дмитрий Кулеба – глава МИД Украины – призвал немедленно запретить в мире работу Russia Today. Кулеба подчеркнул, что заявление Красовского – это агрессивное разжигание геноцида. Кроме того, пропагандист должен ответить за свои слова.

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