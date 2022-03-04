Краткая памятка от Минцифры, как бороться с оккупантами на цифровом фронте
Источник:телеграмм Минцифры
Оккупанты ведут борьбу и в интернете, распространяя фейки и дезинформацию. В Минцифре рассказали, как правильно бороться с ложной информацией.
Соответствующую информацию в Минцифре обнародовали 4 марта. Это произошло на 9 день войны, которую Россия начала против Украины.
Заметьте Война России против Украины: опровергаем фейки оккупантов – обновлено
В Минцифре посоветовали, как противостоять дезинформации
Сейчас в соцсетях и медиа много фейков и дезинформации. Все это враги делают для того, чтобы украинцы утратили веру в победу и опустили руки. Поэтому просим соблюдать правила, которые помогут вам выстоять во время информационной атаки оккупантов,
– призывали в Минцифры.
Там составили список действий каждого украинца:
- пользоваться официальными источниками информации – их собрали по ссылке. А также по официальным страницам госслужащих и органов местного самоуправления;
- ни в коем случае не вестись на рекламные сообщения в соцсетях из псевдостраниц СБУ или других госведомств, ведь их публикует враг, чтобы втереться к вам в доверие;
- не распространять информацию о перемещении украинских войск, ведь так вы сдаете наши войска врагу;
- распространять правду о войне, которую ведет Россия в своих соцсетях. Помните, они тоже являются информационным оружием против врага;
- делать сообщения для своей аудитории в соцсетях, общаться со знакомыми администраторами групп и каналов в других странах и распространять информацию через них;
- распространять правду среди россиян, поскольку там полностью ограничен доступ к правдивой информации;
- поддерживать "гигиену своих устройств": блокировать устройства каждый раз после окончания работы, устанавливать приложения только с официальных сервисов, не пользоваться неизвестным Wi-Fi.
Защитите свои соцсети: устанавливайте сложные пароли, не добавляйте в друзья неизвестные аккаунты, включите двухэтапную аутентификацию,
– заявили в Минцифре.
Также самое главное – поддерживать дух нашей Армии!
"Пишите слова благодарности, ободряйте украинцев! Присоединяйтесь в ряды IT-армии Украины или в Интернет Войска", – призвали в Минцифры.
Как противостоять пропаганде в ютубе / Инфографика 24 канала
Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграмм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!