В Украине не получали заявление Кравченко об угрозе его жизни, – ОГП

Бывший генеральный прокурор Руслан Кравченко не обращался к руководству украинских правоохранительных органов по поводу угрозы своей жизни в Австрии. В сентябре бывший чиновник бежал из Украины и в настоящее время находится в Вене.

В ОГП не регистрировали никаких его заявлений. Соответствующее заявление сделал исполняющий обязанности генпрокурора Антон Ковальский во время встречи с представителями медиа.

Что сказали в Офисе генерального прокурора?

В Украине не получали заявление Кравченко об угрозе его жизни в Австрии – Офис генпрокурора. По словам Ковальского, необходимые юридические процедуры в отношении возможного инцидента разворачиваются непосредственно на территории иностранного государства.

Юридически у нас ничего нет, производство по данному факту не регистрировалось, заявления от него не поступало. Также я понимаю, что в Австрии по данному факту ведется уголовное производство,

– сказал он.

Ранее бывший глава ведомства заявил в социальных сетях, что группа лиц якобы планировала совершить против него насильственные действия в Вене. В подготовке нападения он публично обвинил руководителей антикоррупционных органов НАБУ и САП.

В ОГП такие обвинения назвали ложными, отметив, что подобные заявления являются лишь попыткой обеспечить себе защиту и убежище в стране пребывания.

Напомним, Офис генерального прокурора завершил служебное расследование по факту выезда Руслана Кравченко за границу. Проверка установила, что бывший чиновник подписал приказ о своей командировке самостоятельно, безосновательно использовав чужое приглашение на мероприятие ПАСЕ, и не вернулся к исполнению своих обязанностей.