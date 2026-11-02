В Україні не отримували заяву Кравченка про загрозу його життю, – ОГП

В ОГП не реєстрували ніяких його заяв. Відповідну заяву зробив виконуючий обов'язки генпрокурора Антон Ковальський під час зустрічі з представниками медіа.

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Що сказали в Офісі Генпрокурора?

В Україні не отримували заяву Кравченка про загрозу його життю в Австрії - Офіс генпрокурора. За словами Ковальського, необхідні юридичні процедури щодо можливого інциденту розгортаються безпосередньо на території іноземної держави.

Юридично у нас нічого немає, провадження за цим фактом не реєстрували, заяви від нього не надходило. Також я розумію, що в Австрії за цим фактом є кримінальне провадження– сказав він.

Раніше колишній очільник відомства заявив у соціальних мережах, що група осіб нібито планувала вчинити проти нього насильницькі дії у Відні. У підготовці нападу він публічно звинуватив керівників антикорупційних органів НАБУ та САП.

У ОГП такі звинувачення назвали неправдивими, зазначивши, що подібні заяви є лише спробою забезпечити собі захист і притулок у державі перебування.

Нагадаємо, Офіс генерального прокурора завершив службове розслідування щодо виїзду Руслана Кравченка за кордон. Перевірка зафіксувала, що експосадовець підписав наказ про власне відрядження самостійно, безпідставно використавши чуже запрошення на захід ПАРЄ, та не повернувся до виконання обов'язків.