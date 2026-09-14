Об этом пишет "Украинская правда".

Что сказал Кравченко?

Он считает, что последние события, в частности подозрения в адрес представителей антикоррупционных органов и выезд генпрокурора за границу, негативно сказываются на репутации Украины.

Буданов подчеркнул, что это наносит ущерб имиджу Украины на международной арене.

Все это ненормально и наносит максимальный ущерб имиджу Украины в мире,

– заявил он.

Напомним, ситуация вокруг генерального прокурора Руслана Кравченко обострилась после его заявлений о предъявлении подозрения директору НАБУ Семену Кривоносу. Он утверждал, что подписал соответствующее подозрение, а также сообщил о подозрении лицу, близкому к руководителю САП Александру Клименко.

Генпрокурор также заявлял, что ранее президент Владимир Зеленский якобы сдерживал его от таких действий. В то же время НАБУ и САП назвали эти заявления продолжением системной атаки на независимые антикоррупционные органы. В бюро подчеркнули, что на момент заявления Кравченко никакого подозрения Семену Кривоносу официально не вручали.

Также НАБУ опровергло информацию о якобы изъятии уголовных дел, о которых говорил генпрокурор. В ведомстве не требуют никакой "неприкосновенности" для своих сотрудников или других лиц.

Зеленский, со своей стороны, призвал Верховную Раду безотлагательно поддержать увольнение Кравченко с должности. Президент заявил, что для генпрокурора есть только один путь – увольнение, а обвинения в политическом давлении назвал позицией самого Кравченко.