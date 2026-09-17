Это не первый подобный случай: в Офисе Президента ответили, вернется ли Кравченко в Украину

Бывший генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко в ночь на 14 сентября покинул страну, заявив впоследствии, что якобы находится в командировке. Это не первый случай, когда украинские высокопоставленные лица уезжают за границу под предлогом участия в конференциях, после чего уже не возвращаются.

Советник Офиса Президента Украины Михаил Подоляк в беседе с 24 Каналом привел пример бывшего главы Нацбанка Кирилла Шевченко, который также заявлял (в 2022 году), что якобы уехал за границу для участия в конференции, после чего подал в отставку и в Украину не вернулся. В его отношении было выдвинуто подозрение со стороны НАБУ, а впоследствии он был объявлен в международный розыск.

Кравченко уехал из Украины: как воспринимаются сейчас его заявления

Советник ОПУ подчеркнул, что для него ситуация вокруг Кравченко кажется странной, поскольку если у него были определенные материалы против кого-то (Кривоноса), то стоило сразу же возбудить по ним уголовное дело. А не заявлять об этом тогда, когда в отношении него уже начали возникать подозрения в создании вертикали, которая влияла на колл-центры (дело "Карфаген"), и тем более делать это, находясь за пределами Украины. В таких условиях сказанное сегодня Кравченко, по словам Подоляка, воспринимается иначе.

Это точно наносит ущерб репутации и государству, и Генеральной прокуратуре, и лично Кравченко. Президент в этом был абсолютно конкретен. Этот человек должен был быть уволен как можно быстрее. То есть здесь нет никаких политических подтекстов. Есть обоснованные подозрения. Пока что в рамках этих подозрений он не фигурирует, но я думаю, что, возможно, будет фигурировать,

– озвучил Подоляк.

Однако сегодня у антикоррупционных органов власти есть подозрения в отношении подчиненных Кравченко, поэтому в этой ситуации он должен был бы предоставить все необходимое, чтобы либо доказать что-то, либо опровергнуть, должным образом отреагировать на происходящее.

Вести себя так, что это наносит ущерб репутации страны, потому что ему хочется истерично, эмоционально нестабильно защитить свои интересы, и ему плевать на то, что это коснется государства, института, в котором он работал – это вообще за пределами понимания. Поэтому, я думаю, что, учитывая его токсичность сегодня, его неприятие обществом, все его заявления имеют практически нулевую ценность,

– считает Подоляк.

Принимая все это к сведению, советник ОПУ выразил убеждение, что Кравченко все же останется на постоянном проживании за рубежом и будет доказывать, что его здесь якобы политически преследовали.

К сведению! Президент Владимир Зеленский 17 сентября своим указом назначил вместо уволенного Руслана Кравченко исполняющим обязанности генерального прокурора Украины Антона Ковальского. Ранее он занимал должность главы Хмельницкой областной прокуратуры.

Полная версия интервью с Михаилом Подоляком: смотрите видео

Нового генпрокурора в дальнейшем могут выбирать по конкурсу

Европейские партнеры Украины советуют провести реформу Офиса генерального прокурора и отмечают, что было бы желательно провести конкурс на отбор нового главы ведомства. Соответствующий законопроект в Верховную Раду о проведении прозрачного конкурса с привлечением независимой комиссии сейчас продвигает ряд народных депутатов.

Идет переговорный процесс с европейскими коллегами относительно нашего пути европейской интеграции. Там есть определенные условия, которые касаются и правоохранительных органов, и антикоррупционных, и органов типа Генпрокуратуры или прокуратуры как вертикали. В рамках этих переговоров достигнуты определенные договоренности. Я думаю, что депутаты должны голосовать. Президент не может изменять законодательное поле. Это прерогатива депутатов,

– пояснил Подоляк.

Президент, по его словам, может действовать в таком случае ситуативно. То есть подать представление об увольнении Кравченко, отстранить его, что президент и сделал своим указом, а также назначить исполняющего обязанности. Но в контексте законодательства народные избранники должны проголосовать за соответствующие законопроекты, которые будут предусматривать изменения относительно назначения нового генерального прокурора.