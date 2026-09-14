Юрист и заместитель исполнительного директора Центра противодействия коррупции Елена Щербан в эксклюзивном интервью для 24 Канала объяснила, почему последние действия Кравченко в ЦПК расцениваются как часть давления на антикоррупционную систему. Она также рассказала, что в этой истории вызывает наибольшее беспокойство и почему сам факт того, что генпрокурор продолжает пользоваться своими полномочиями, создает отдельную проблему.

В ЦПК считают действия Кравченко местью

Несмотря на все, что происходит вокруг Руслана Кравченко, формально он до сих пор остается генеральным прокурором. Из-за этого подписанные им документы продолжают действовать и могут иметь процессуальные последствия, а в ЦПК рассматривают их как часть давления на антикоррупционные органы.

На мой взгляд, речь идет абсолютно однозначно о мести и о желании отвести удар от себя лично. Все слышали записи, опубликованные НАБУ, и понятно, что "шеф Андреевич" там упоминается слишком часто,

– сказала Щербан.

Выезд Кравченко за границу она связывает с желанием обезопасить себя от возможных уголовно-процессуальных последствий. Если бы он был уверен в своей позиции и доказательствах, то мог бы оставаться в Украине, отстаивать ее во время рассмотрения вопроса об увольнении в парламенте и в дальнейшем в судах.

Он решил сбежать. Поэтому на сегодняшний день он остается первым действующим генеральным прокурором, к которому пришли с обысками, и, наверное, первым генпрокурором, который фактически стал беглецом,

– подчеркнула юрист.

В то же время пребывание за границей не лишило Кравченко формальных полномочий. Он по-прежнему может подписывать и публиковать официальные документы, а также представляться генеральным прокурором Украины, пока решение о его увольнении не будет оформлено окончательно.

В ЦПК назвали ситуацию позором для системы правосудия

Ситуацию вокруг Кравченко Щербан сравнивает с беспрецедентными для современной Украины случаями. Она вспомнила бывшего генпрокурора Виктора Пшонку, который бежал из страны во время смены власти, однако подчеркнула, что нынешняя история происходит при совершенно других обстоятельствах.

Это действительно очень позорная история. Человек, понимая, что ему может грозить уголовная ответственность, продолжает использовать свои властные полномочия в собственных интересах и с целью мести,

– сказала заместитель исполнительного директора ЦПК.

Находясь за границей, Кравченко продолжает публиковать в своем Telegram-канале официальные документы, в частности с персональными данными должностных лиц. Из-за этого, по мнению Щербан, проблема уже выходит далеко за рамки вопроса его личной ответственности.

Честно говоря, это огромный позор. Он и дальше может за рубежом представляться генеральным прокурором Украины и высказывать свою позицию, несмотря на то, что уже было заявление президента о его увольнении. Это напоминает историю с Януковичем, который, находясь в бегстве, тоже утверждал, что он легитимен,

– подчеркнула юрист.

Даже быстрая замена генерального прокурора полностью ситуацию не исправит. Новому руководству придется отдельно разбираться с уже принятыми решениями и подозрениями, часть из которых, по оценке Щербан, может потребоваться пересмотреть или отменить.

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