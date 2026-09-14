Юристка та заступниця виконавчого директора Центру протидії корупції Олена Щербан в ексклюзивному інтерв'ю для 24 Каналу пояснила, чому останні дії Кравченка в ЦПК розцінюють як частину тиску на антикорупційну систему. Вона також розповіла, що в цій історії викликає найбільше занепокоєння і чому сам факт того, що генпрокурор продовжує користуватися своїми повноваженнями, створює окрему проблему.

У ЦПК вважають дії Кравченка помстою

Попри все, що відбувається навколо Руслана Кравченка, формально він досі залишається генеральним прокурором. Через це підписані ним документи продовжують діяти й можуть мати процесуальні наслідки, а в ЦПК розглядають їх як частину тиску на антикорупційні органи.

На мій погляд, абсолютно однозначно йдеться про помсту і про бажання відвести удар від себе персонально. Усі чули плівки, опубліковані НАБУ, і зрозуміло, що "шеф Андрійович" там згадується занадто часто,

– сказала Щербан.

Виїзд Кравченка за кордон вона пов'язує з бажанням убезпечити себе від можливих кримінально-процесуальних наслідків. Якби він був упевнений у своїй позиції та доказах, то міг би залишатися в Україні, відстоювати її під час розгляду питання про звільнення у парламенті та надалі в судах.

Він обрав втікати. Тому станом на сьогодні залишається першим чинним генеральним прокурором, до якого прийшли з обшуками, і, напевно, першим генпрокурором, який фактично став утікачем,

– наголосила юристка.

Водночас перебування за кордоном не позбавило Кравченка формальних повноважень. Він і далі може підписувати та публікувати офіційні документи, а також представлятися генеральним прокурором України, доки рішення про його звільнення не буде оформлене остаточно.

У ЦПК назвали ситуацію ганьбою для системи правосуддя

Ситуацію навколо Кравченка Щербан порівнює з безпрецедентними для сучасної України випадками. Вона згадала колишнього генпрокурора Віктора Пшонку, який тікав із країни під час зміни влади, однак наголосила, що нинішня історія відбувається за зовсім інших обставин.

Це прямо дуже ганебна історія. Людина, розуміючи, що їй може загрожувати кримінальна відповідальність, продовжує використовувати свої владні повноваження у власних інтересах і з метою помсти,

– сказала заступниця виконавчого директора ЦПК.

Перебуваючи за кордоном, Кравченко продовжує публікувати у своєму Telegram-каналі офіційні документи, зокрема з персональними даними посадовців. Через це, на думку Щербан, проблема вже виходить далеко за межі питання його особистої відповідальності.

Чесно кажучи, це величезна ганьба. Він і далі може за кордоном представлятися генеральним прокурором України та висловлювати свою позицію, попри те, що вже була заява президента про його звільнення. Це нагадує історію з Януковичем, який у втечі теж казав, що він легітимний,

– наголосила юристка.

Навіть швидка заміна генерального прокурора повністю ситуацію не виправить. Новому керівництву доведеться окремо розбиратися з уже ухваленими рішеннями та підозрами, частину з яких, за оцінкою Щербан, може знадобитися переглядати або скасовувати.

Важливо! Ексклюзивне інтерв'ю Олени Щербан для 24 Каналу дивіться сьогодні о 17:00 на нашому YouTube-каналі.