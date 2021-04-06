Кравчук назвал страну, куда могут перенести заседание ТКГ
Леонид Кравчук заявил, что продолжать переговоры в Трехстороннем формате в Беларуси категорически нельзя. Поэтому он назвал страну, куда бы переговоры можно было перенести "без вопросов".
Источник:24 канал
Если рассматривать для переноса страны из списка бывших социалистических, то это была бы Польша. Такое заявление Кравчук сделал в эфире одного из украинских телеканалов.
Предыдущее заявление Украина не согласится на переговоры в Минске, – Кравчук назвал причины
Куда могут перенести переговоры
Переносить площадку для переговоров Трехсторонней контактной группы будут после окончания каранитна. Среди стран, куда может "переехать" ТКГ Кравчук первой назвал Польшу. И добавил: это если выбирать среди экс-социалистического лагеря.
Если взять бывшие социалистические страны, то я бы назвал Польшу. Здесь не будет вопросов. Мы с Польшей не всегда были друзьями, но были и времена дружбы. Если взять страны несоциалистического блока, то таких стран очень много,
– отметил глава украинской делегации в ТКГ.
Он отметил, что продолжать переговоры ТКГ в Беларуси "нельзя ни в коем случае". Все из-за того, что Беларусь "устами Лукашенко говорит очень некрасивые вещи относительно Украины". В этом же контексте Кравчук напомнил о том, как Беларусь душит протесты и не дает своим гражданам свободно волеизъявляться.
Касательно России Кравчук отметил: она будет против переноса. Все из-за того, что "главарей и боевиков" будет проблемно вывозить в западные страны.
Почему ТКГ не будет заседать в Минске
- Сейчас заседания ТКГ из-за пандемии проходят онлайн.
- О том, что офлайн-встречи ТКГ после карантина не будут проходить в Минске первым заявил вице-премьер и министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.
- Среди причин "переезда": враждебная риторика Беларуси в сторону Украины.
- В России уже отреагировали на эту идею. Говорят: прежде чем переносить, нужно заслушать позицию всех сторон.
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