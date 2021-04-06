Леонид Кравчук заявил, что продолжать переговоры в Трехстороннем формате в Беларуси категорически нельзя. Поэтому он назвал страну, куда бы переговоры можно было перенести "без вопросов".

Если рассматривать для переноса страны из списка бывших социалистических, то это была бы Польша. Такое заявление Кравчук сделал в эфире одного из украинских телеканалов.

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Куда могут перенести переговоры

Переносить площадку для переговоров Трехсторонней контактной группы будут после окончания каранитна. Среди стран, куда может "переехать" ТКГ Кравчук первой назвал Польшу. И добавил: это если выбирать среди экс-социалистического лагеря.

Если взять бывшие социалистические страны, то я бы назвал Польшу. Здесь не будет вопросов. Мы с Польшей не всегда были друзьями, но были и времена дружбы. Если взять страны несоциалистического блока, то таких стран очень много,

– отметил глава украинской делегации в ТКГ.

Он отметил, что продолжать переговоры ТКГ в Беларуси "нельзя ни в коем случае". Все из-за того, что Беларусь "устами Лукашенко говорит очень некрасивые вещи относительно Украины". В этом же контексте Кравчук напомнил о том, как Беларусь душит протесты и не дает своим гражданам свободно волеизъявляться.

Касательно России Кравчук отметил: она будет против переноса. Все из-за того, что "главарей и боевиков" будет проблемно вывозить в западные страны.

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