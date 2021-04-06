Кравчук назвав країну, куди можуть перенести засідання ТКГ
Леонід Кравчук заявив, що продовжувати переговори у Тристоронньому форматі в Білорусі категорично не можна. Відтак він назвав країну, куди б перемовини можна було перенести "без питань".
Джерело:24 канал
Якщо розглядати для перенесення країни зі списку колишніх соціалістичних, то це б була Польща. Таку заяву Кравчук зробив в ефірі одного з українських телеканалів.
Попередня заява Україна не погодиться на перемовини в Мінську, – Кравчук назвав причини
Куди можуть перенести переговори
Переносити майданчик для переговорів Тристоронньої контактної групи будуть після закінчення каранитну. Серед країн, куди може "переїхати" ТКГ Кравчук першою назвав Польщу. І додав: це якщо обирати серед екссоціалістичного табору.
Якщо взяти колишні соціалістичні країни, то я б назвав Польщу. Тут не буде питань. Ми з Польщею не завжди були друзями, але були і часи дружби. Якщо взяти країни несоціалістичного блоку, то таких країн дуже багато,
– зазначив голова української делегації у ТКГ.
Він зазначив, що продовжувати переговори ТКГ у Білорусі "не можна в жодному разі". Усе через те, що Білорусь "вустами Лукашенка говорить дуже негарні речі щодо України". У цьому ж контексті Кравчук нагадав про те, як Білорусь душить протести і не дає своїм громадянам вільно волевиявлятися.
Щодо Росії Кравчук зазначив: вона буде проти перенесення. Усе через те, що "ватажків і бойовиків" буде проблемно вивозити у західні країни.
Чому ТКГ не засідатиме у Мінську
- Наразі засідання ТКГ через пандемію відбуваються онлайн.
- Про те, що офлайн-зустрічі ТКГ після карантину не відбуватимуться у Мінську першим заявив віцепрем'єр та міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.
- Серед причин "переїзду": ворожа риторика Білорусі у бік України.
- У Росії вже відреагували на цю ідею. Кажуть: перш ніж переносити, потрібно заслухати позицію усіх сторін.
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