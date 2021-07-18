Идеологию мы не меняли, – Кравчук отреагировала на слова Арахамии о Компартии Китая

Давид Арахамия считает, что принципы правящих партий Украины и Китая во многом совпадают. Впрочем, в "Слуге народа" отрицали смену идеологии их политсилы.

Мол, президентская партия до сих пор остается центристской. Об этом рассказала заместитель руководителя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук в эфире программы "Перекрестный допрос" на 24 канале.

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"Я понимаю, что Давид – ньюзмейкер №1 в нашей фракции. Все, что он скажет, даже о погоде, превратится в новость. Но нет, идеологию мы не меняли", – отметила она.

И добавила, Арахамия обратил внимание на 2 вещи, сравнивая "Слугу народа" и Коммунистическую партию Китая. У них обоих девизом является служение народу. А также то, что в провластной политсиле КНР есть отделение до мельчайших населенных пунктов.

Кроме этого, депутат вспомнила, что у традиционных западных демократиях вызывает критику партия президента Турции Реджепа Эрдогана ( "Партия справедливости и развития" – 24 канал). Впрочем там также создается немало филиалов.

У них отделения партии – до кварталов. У них кварталы строятся вокруг мечетей. Плохо ли это? Я думаю, что нормально,

– подчеркнула она.

Даже вид карантина в Китае был другим, – Кравчук

Арахамия также отметил, что Украина надеется перенять положительный опыт Китая. Ведь там построили за считанные дни больницу, что для украинцев выглядит как настоящая фантастика.

Кравчук согласилась с такими высказываниями главы фракции. По ее словам, украинцы должны потратить несколько месяцев для получения документации на строительство. Зато китайцы смогли построить медицинскую больницу для COVID-больных за 2 недели.

"Понятно, что даже вид их карантина был совершенно другим. У нас кто-то протестовал, ФЛП выходили под Кабмин, в Берлине разгоняли газом предпринимателей, а в них просто закрыли подъезды и никто никуда не вышел", – отметила политик.

Интервью с Евгенией Кравчук: смотрите видео 24 канала

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