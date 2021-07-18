Мовляв, президентська партія і досі залишається центристською. Про це розповіла заступниця керівника фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук в ефірі програми "Перехресний допит" на 24 каналі.
До теми Арахамія заявив, що "Слузі народу" треба переймати досвід Компартії Китаю
"Я розумію, що Давид – ньюзмейкер №1 у нашій фракції. Все, що він скаже, навіть про прогноз погоди, перетвориться у новину. Але ні, ідеологію ми не змінювали", – зауважила вона.
І додала, Арахамія звернув увагу на 2 речі, порівнюючи "Слугу народу" і Комуністичну партію Китаю. У них обох девізом є служіння народу. А також те, що в провладній політсилі КНР є відділення до найменших населених пунктів.
Крім цього, депутатка пригадала, що в традиційних західних демократіях викликає критику партія президента Туреччини Реджепа Ердогана ("Партія справедливості та розвитку" – 24 канал). Втім там також створюється чимало філіалів.
У них відділення партії – до кварталів. У них квартали будуються навколо мечетей. Чи це погано? Я думаю, що нормально,
– підкреслила вона.
Навіть вигляд карантину в Китаї був іншим, – Кравчук
Арахамія також відзначив, що Україна сподівається перейняти позитивний досвід Китаю. Адже там побудували за лічені дні лікарню, що для українців виглядає як справжня фантастика.
Кравчук погодилася з такими висловлюваннями глави фракції. За її словами, українці мають витратити кілька місяців для отримання документації на будівництво. Натомість китайці спромоглися побудувати медичну лікарню для COVID-хворих за 2 тижні.
"Зрозуміло, що навіть вигляд їхнього карантину був абсолютно іншим. У нас хтось протестував, ФОПи виходили під Кабмін, в Берліні розганяли газом підприємців, а в них просто позакривали під'їзди й ніхто нікуди не вийшов", – зазначила політикиня.
Інтерв'ю з Євгенією Кравчук: дивіться відео 24 каналу
У "Слузі народу" похвалили Компартію КНР
- Найбільша в Китаї інформаційна агенція 7 липня опублікувала заяву Давида Арахамії про Комуністичну партію. Він хвалив провладну партію, а також наголосив на тому, що Китай для України є прикладом і стратегічним партнером у модернізації країни.
- 12 липня він разом з главою партії "Слуга народу" Олександром Корнієнком підготували відеопривітання з нагоди 100-річчя Комуністичної партії Китаю. Вони вважають, що Китай продемонстрував приклад того, як можна за короткий термін побороти бідність та гарантувати жителям високий рівень соціальних гарантій.