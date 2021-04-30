Зеленскому няня не нужна, – Кравчук поддержал встречу президента с Путиным с глазу на глаз
Леонид Кравчук считает, что на встрече Президента Украины Владимира Зеленского с руководителем Кремля Путиным присутствие третьих сторон не нужно.
Источник:24 канал
Глава украинской делегации в ТКГ отметил, что позиция Киева в отношениях с Москвой четкая, понятная и закреплена международной поддержкой. Об этом он сообщил в эфире "Радио НВ".
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Зеленскому не нужна постоянная няня. Ему необходимо опираться на уже имеющуюся поддержку стран Евросоюза, НАТО, всех оппонентов России и тех, кто поддерживает Украину в ее борьбе против российской агрессии четко и однозначно,
– сказал Леонид Кравчук.
Политик убежден, что этот разговор необходим и он, в конце концов, состоится.
"Самому Путину также предстоит кое с чем определиться в своем политическом отношении к Украине. В любом случае прекратить агрессию и оккупацию", – добавил он.
Встреча Зеленского и Путина: коротко
- Владимир Зеленский 20 апреля предложил Путину встретиться "в любой точке украинского Донбасса, где идет война".
- Руководитель Кремля согласился встретиться, но не на оккупированной территории.
- Впоследствии Президент Украины заявил, что встречу можно провести в Ватикане.
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