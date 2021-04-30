Леонид Кравчук считает, что на встрече Президента Украины Владимира Зеленского с руководителем Кремля Путиным присутствие третьих сторон не нужно.

Глава украинской делегации в ТКГ отметил, что позиция Киева в отношениях с Москвой четкая, понятная и закреплена международной поддержкой. Об этом он сообщил в эфире "Радио НВ".

Читайте также Украина предложит Путину провести встречу в Иерусалиме или Вене, – СМИ

Зеленскому не нужна постоянная няня. Ему необходимо опираться на уже имеющуюся поддержку стран Евросоюза, НАТО, всех оппонентов России и тех, кто поддерживает Украину в ее борьбе против российской агрессии четко и однозначно,

– сказал Леонид Кравчук.

Политик убежден, что этот разговор необходим и он, в конце концов, состоится.

"Самому Путину также предстоит кое с чем определиться в своем политическом отношении к Украине. В любом случае прекратить агрессию и оккупацию", – добавил он.

Встреча Зеленского и Путина: коротко

Владимир Зеленский 20 апреля предложил Путину встретиться "в любой точке украинского Донбасса, где идет война".

Руководитель Кремля согласился встретиться, но не на оккупированной территории.

Впоследствии Президент Украины заявил, что встречу можно провести в Ватикане.

Интересно! Ватикан отреагировал на предложение о встрече Владимира Зеленского и Путина. Там отметили, что Папа Римский готов выступить посредником в этих переговорах.