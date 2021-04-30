Леонід Кравчук вважає, що на зустрічі Президента України Володимира Зеленського з керівником Кремля Путіним присутність третіх сторін не потрібна.

Глава української делегації у ТКГ зазначив, що позиція Києва у відносинах з Москвою чітка, зрозуміла і закріплена міжнародною підтримкою. Про це він повідомив в ефірі "Радіо НВ".

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Зеленському не потрібна постійна нянька. Йому необхідно спиратися на вже наявну підтримку країн Євросоюзу, НАТО, всіх опонентів Росії та тих, хто підтримує Україну в її боротьбі проти російської агресії чітко й однозначно, – сказав Леонід Кравчук.

Політик переконаний, що ця розмова необхідна і вона, врешті-решт, відбудеться.

"Самому Путіну також належить де з чим визначитися у своєму політичному ставленні до України. У будь-якому разі припинити агресію та окупацію", – додав він.

Зустріч Зеленського та Путіна: коротко

Володимир Зеленський 20 квітня запропонував Путіну зустрітися "у будь-якій точці українського Донбасу, де йде війна".

Керівник Кремля погодився зустрітись, але не на окупованій території.

Згодом Президент України заявив, що зустріч можна провести у Ватикані.

Цікаво! Ватикан відреагував на пропозицію про зустріч Володимира Зеленського та Путіна. Там зауважили, що Папа Римський готовий виступити посередником у цих переговорах.