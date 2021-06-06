Надежд нету, но надо терпеть, – Кравчук о минском формате

Глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что надежд на эффективность минских переговоров у него нет. В то же время Украина не может просто так взять и выйти из них.

Леонид Кравчук заявил, что понимает "несостоятельность" минского формата переговоров. По его словам, в последние годы он не приносит результатов, хотя в свое время остановил российскую агрессию.

К слову Перенос места заседаний ТКГ позволит изменить формат переговоров, – Кравчук

Зачем Украине участие в ТКГ

Хотя за последние годы переговоры в ТКГ не имели сверхрезультатов, приостанавливать их сейчас Украина не может. В частности для того, чтобы не лишиться поддержки международного сообщества.

Мир, когда начиналась агрессия, посмотрел на Украину как на жертву. И это было начало похода против нашей страны, надо было как-то остановить агрессора. И вот эта ТКГ, с ошибками, без видения перспективы и шагов, которые нужно делать в течение какого-то времени, все же стала преградой для широкой агрессии,

– сказал Кравчук.

Если украинская делегация в Трехсторонней контактной группе сейчас откажется от переговоров, то наше государство обвинят в том, что оно якобы развалило процесс, который еще имеет перспективу.

Широкомасштабную агрессию России удалось остановить в частности благодаря существованию минского формата. Кравчук добавил, что к этому были причастны также Германия и Франция. Ведь это было "под прожектором" фактически цивилизованного мира.

Минский формат планируют поменять: что об этом говорили ранее