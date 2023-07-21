Что будут делать с "военными целями" в случае попыток кражи украинского зерна: объяснение Гуменюк

Кремль превратил Черное море в зону опасности для многих судов. В ОК "Юг" подробно рассказали, что будут делать с "военными целями" в случае попыток кражи украинского зерна.

Украина имеет соответствующее снаряжение и будет реагировать согласно принятому решению. Об этом заявила руководительница объединенного прессцентра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона, информирует 24 Канал.

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Что будут делать с "военными целями" в случае попыток кражи украинского зерна

По словам Гуменюк, сейчас суда неактивны в навигации, поскольку осознают, что достаточно мощно заминировано территориально море. И с того момента, как это произошло, прошло очень много естественных процессов, например, землетрясения.

Это существенно могло повлиять на изменение так называемой карты минных морей. Очень много изменений произошло в заминировании самой акватории, поэтому навигация не очень активна. Основная их навигация сосредоточена на том, чтобы из Азовских портов мародерить то, что можно вывезти, в том числе зерно,

– отметила Гуменюк.

Она подчеркнула, что если будут обнаружены теперь "военные цели", которые будут направляться в порты России, то Украина знает, что делать.

"Мы имеем соответствующее снаряжение и будем реагировать в соответствии с принятым решением", – добавила Гуменюк.

Что этому предшествовало

Напомним, что в Минобороны Украины ответили Кремлю, угрожающему атаковать суда в Черном море. В Киеве напомнили России о судьбе, настигшей крейсер "Москва". В украинском ведомстве заявили, что Россия в очередной раз грубо нарушила право на свободное судоходство и "сознательно подрывает продовольственную безопасность, обрекая на голод миллионы людей".

Так, в Минобороны Украины отметили, что Кремль превратил Черное море в зону опасности в первую очередь для российских судов и судов, следующих в акватории Черного моря в направлении морских портов России и украинских морских портов на временно оккупированных территориях Украины.

В министерстве подчеркнули, что Россия открыто угрожает гражданским судам, перевозящим пищевые продукты из украинских портов, осуществляя ракетные обстрелы и атаки дронами на гражданскую инфраструктуру в мирных городах, намеренно создавая военную угрозу на торговых маршрутах.

Обратите внимание! Министерство обороны Украины предупредило Кремль, что с 00:00 21 июля 2023 все суда, следующие в акватории Черного моря в направлении морских портов России и украинских морских портов на временно оккупированных территориях могут рассматриваться Украиной, как перевозящие грузы военного назначения со всеми соответствующими рисками.

Также в Минобороны отметили, что судоходство в районах Северо-восточной части Черного моря и Керчь-Еникальского пролива Украины запрещено как опасное с 05:00 20 июля 2023 года. Соответствующая навигационная информация для мореплавателей уже обнародована.