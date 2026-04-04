Об этом в эфире 24 Канала отметил политолог Николай Давидюк, подчеркнув, что Украина – полезная конструкция в нынешней геополитической истории.

Смотрите также Экономист дал прогноз, получит ли Украина 90 миллиардов помощи

Украина имеет право претендовать на бонусы

То, что Кремль хотел бы, чтобы в основе Атлантики была не постбританская и американская империя, а российская – это, по словам политолога, нелепо. Ведь, во-первых, нет уже такого понятия как "российская империя", во-вторых, она сухопутная, очень ограниченная.

Британская была морская. Самые крутые "жирные" точки с точки зрения ведения войны были британскими. России ограничили в свое время выход к теплым морям. Не просто так велись войны с Россией за Крым, в том числе турками с британцами, нами и многими другими,

– объяснил Давидюк.

Поэтому Россия, по его убеждению, не является базой нового геополитического устройства. Это примитивная сухопутная тушка, которая нагребла кучу государств и сегодня геополитического стратегического значения не представляет.

Украина, как подчеркнул политолог, сейчас имеет право на получение бонуса за то, что борется против российской агрессии, которая может распространиться на европейский континент. Он отметил на том, что именно наше государство дает защиту сегодня Европе. Поэтому Украина претендует на то, чтобы ей давали оружие, принимали в союзы, потому что она закрывает большие геополитические вопросы для всего мира.

Это так же как побороть чуму, коронавирус. Кто-то же был тем врачом, который изобрел вакцину, ему же дали бонус за это. Мы сегодня боремся против фашистской чумы в XXI веке. Заслуживаем ли мы бонус и помощь в этой борьбе? Да, независимо от того, что говорят политики,

– подытожил Давидюк.

Он отметил, что даже если они говорят, что наше государство не заслуживает этого, они понимают, что если Украина в этой войне упадет – дальше проблемы будут у них. Если украинская сторона сейчас просит десятки миллиардов, то война на их территории обернется в десятки триллионов.

К сведению! Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас заявила, что ЕС объявил об очередной финансовой помощи для Украины на сумму 80 миллионов евро. Планируется, что деньги будут предоставлены из доходов от замороженных российских активов.

Кредит от ЕС будет разделен и предоставлен частями