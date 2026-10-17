Словакия и Венгрия отказались финансировать новый кредит Украине на 70 миллиардов евро

Словакия и Венгрия отказались участвовать в финансировании нового кредита ЕС для Украины на сумму 70 миллиардов евро. Владимир Зеленский заявил, что в следующем году война обойдется Украине в 155 миллиардов евро, и призвал европейских лидеров найти необходимые средства.

Об этом пишет Dennik.

Почему Словакия и Венгрия не хотят финансировать кредит Украине?

На фоне значительных расходов на войну Украина обратилась к Евросоюзу с просьбой о новом займе на 70 миллиардов евро. Однако Словакия и Венгрия заявили, что не будут участвовать в его финансировании.

Во время саммита в Брюсселе президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в следующем году война обойдется Украине в 155 миллиардов евро. Он призвал лидеров стран ЕС найти необходимые средства для дальнейшей поддержки страны.

В то же время Евросоюз уже одобрил кредит Украине на 90 миллиардов евро. Он должен помочь покрыть неотложные финансовые потребности страны в 2026–2027 годах, а средства выделяются постепенно.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо также высказался по поводу переговоров о долгосрочном бюджете ЕС на 2028–2034 годы. По его словам, страны-члены пока далеки от согласования общей позиции, поэтому достичь договоренности до конца года будет сложно.

Фицо назвал опасным увязывание переговоров о будущем бюджете Евросоюза с финансированием Украины. В то же время Словакия якобы готова помогать Киеву в других направлениях.

В частности, словацкий премьер назвал возможными сферами сотрудничества образование, дорожную инфраструктуру и развитие энергетических связей.

Напомним, ч Евросоюз ищет дополнительные источники финансирования ия Украины на 2027 год, поскольку дефицит украинского бюджета может достичь 70 миллиардов евро. В ЕС уже пообещали предоставить Киеву 45 миллиардов евро помощи в 2027 году, однако этого может оказаться недостаточно.

Лидеры планируют поручить Европейской комиссии подготовить возможные механизмы дальнейшего финансирования. Среди вариантов рассматривают использование замороженных российских активов, неиспользованных средств оборонной программы SAFE и привлечение новых совместных заимствований.

В то же время идея использования российских активов до сих пор не находит достаточной поддержки среди стран Евросоюза. Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что на данный момент перспективы принятия такого решения остаются неопределенными.

Ожидается, что Европейская комиссия подготовит документ с возможными вариантами финансирования Украины к неформальному заседанию Европейского совета в Дублине, запланированному на 13 ноября.