Командующий ВМС рассказал, как Россия пыталась спасти "Москву" после удара ракетами

После попадания украинских ракет по крейсеру "Москва" российские военные проводили поисково-спасательную операцию. Оккупанты пытались спасти всей потопленный корабль.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова командующего Военно-Морских Сил Украины Алексея Неижпапы в интервью "Радио Свобода".

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Что Россия делала, чтобы спасти крейсер "Москва"

Алексей Неижпапа рассказал, что через полчаса после удара по крейсеру "Москва" к месту происшествия отправились российские корабли, в частности фрегаты, ракетные катера и даже судно разведки. Они попытались взять крейсер на буксир и отбуксировать в Севастополь.

В составе этого отряда находились и суда поисково-спасательного обеспечения. Там тоже было поисково-спасательное судно, которое оказывало помощь крейсеру, чтобы он не утонул. Затем взяли его на буксир. Как известно, буксировали в сторону Севастополя. Пытались спасти его, но не смогли,

– пояснил вице-адмирал.

Он также отметил, что у россиян с обеда до утра было достаточно времени, чтобы снять людей с корабля. Поэтому он думает, что часть экипажа спаслась, но, конечно, не все.

Однако командующий ВМС отметил, что именно количество людей, которая находилась на крейсере "Москва" во время потопления, он никогда не сможет назвать.

Стоит отметить, что крейсер "Москва" был потоплен в середине апреля 2022 года в результате удара двумя противокорабельными ракетами "Нептун". Российская сторона заявляла, что на судне погиб один человек, 27 пропали без вести, а 396 членов экипажа были эвакуированы. Украинская сторона утверждала, что Россия смогла спасти 58 из 510 человек, которые находились на борту.

К слову, журналисты The New York Times писали, что США были недовольны потоплением крейсера "Москва" украинскими силами без предупреждения Вашингтона. В то же время представитель ВМС Дмитрий Плетенчук подчеркнул, что Силы обороны не должны были согласовывать с Соединенными Штатами удар, который был нанесен по "Москве", ведь это была исключительно наша операция с нашим оружием.