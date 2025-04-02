Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова командувача Військово-Морських Сил України Олексія Неїжпапи в інтерв'ю "Радіо Свобода".

До теми Україна – перша країна, яка знищила ракетний крейсер під час війни, – командувач ВМС Неїжпапа

Що Росія робила, аби врятувати крейсер "Москва"

Олексій Неїжпапа розповів, що за пів години після удару по крейсеру "Москва" до місця події вирушили російські кораблі, зокрема фрегати, ракетні катери та навіть судно розвідки. Вони спробували взяти крейсер на буксир та відбуксирувати до Севастополя.

У складі цього загону перебували й суди пошуково-рятувального забезпечення. Там теж було пошуково-рятувальне судно, яке надавало допомогу крейсеру, щоб він не потонув. Потім взяли його на буксир. Як відомо, буксирували у бік Севастополя. Намагалися врятувати його, але не змогли,

– пояснив віцеадмірал.

Він також зауважив, що у росіян з обіду до ранку було достатньо часу, щоби зняти людей з корабля. Тож він думає, що частина екіпажу врятувалась, але, звісно, не всі.

Однак командувач ВМС наголосив, що саме кількість людей, яка перебувала на крейсері "Москва" під час потоплення, він ніколи не зможе назвати.

Варто зазначити, що крейсер "Москва" був потоплений у середині квітня 2022 року внаслідок удару двома протикорабельними ракетами "Нептун". Російська сторона заявляла, що на судні загинула одна людина, 27 зникли безвісти, а 396 членів екіпажу було евакуйовано. Українська сторона стверджувала, що Росія змогла врятувати 58 із 510 осіб, які перебували на борту.

До слова, журналісти The New York Times писали, що США були невдоволені потопленням крейсера "Москва" українськими силами без попередження Вашингтона. Водночас речник ВМС Дмитро Плетенчук підкреслив, що Сили оборони не повинні були узгоджувати зі Сполученими Штатами удар, який був завданий по "Москві", адже це була винятково наша операція з нашою зброєю.