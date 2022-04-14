Крейсер "Москва" в огне и расписание эвакуационных поездов: основное за 50 день войны

В Украине по состоянию на 13 апреля длится 50 день героической борьбы. Наши военные продолжают давать активный отпор российским оккупантам.

Сегодня в боях полегли еще больше захватчиков, пришедших на нашу землю. О главных новостях 50 дня войны читайте в материале 24 канала.

К теме Россияне готовы наступать на востоке, оружие от США: главное за 49 день войны

06:01 Укрзализныця обнародовала график эвакуационных поездов на 14 апреля. В частности, они будут курсировать из Славянска, Харькова и Одессы.

Эвакуационные рейсы из Покровска, Славянска, Харькова, Одессы:

16:30 – № 234/233 Покровск – Чоп;

23:50 – № 274/273 Львов – Полтава Южная;

22:32 – № 238/237 Одесса-Главная – Ужгород;

17:00 – № 274/273 Словянск – Львов;

11:30 – № 229/230 Харков-Пас. – Ужгород.

Также эвакуационные поезда будут отправляться из других городов:

04:00 – № 229/230 Ужгород – Харков;

11:30 – №219/220 Запорожье-1 – Львов;

14:00 – № 5501 Новозолотаревка – Лозовая;

23:30 – № 234/233 Чоп – Днепр.

03:21 С начала вторжения в Украину враг точно потерял не менее 505 танков. Об этом свидетельствуют данные, обнародованные в отчете проекта Oryx. Отмечается, что соотношение разбитой бронированной техники обеих стран составляет примерно 4:1.

02:09 крейсер "Москва", который герои с острова Змеиный отправили "на**й", загорелся. В результате мощного пламени сдетонировал боезапас. Этот факт подтвердили даже пропагандисты Кремля, ссылаясь на данные минобороны РФ. Отмечается, что судно уже подверглось серьезным повреждениям.

00:52 полномасштабное вторжение России на территорию Украины заставило взять в руки оружие многих, в том числе журналистов. В Национальном союзе журналистов назвали имена медийщиков, которые полегли на поле боя, защищая родную землю от российских оккупантов.

Назвали имена медийщиков, погибших на войне / Фото НСЖУ

00:05 спецназовцы показали видео ликвидации техники россиян в Донецкой области. Ее оккупанты спрятали между жилыми домами. Однако миг, и лом врага (БМП, "Камаз", "Урал") попали в ад.

Спецназовцы показали ликвидацию техники россиян: смотрите видео