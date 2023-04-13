"Русский военный корабль, иди на": автор знаменитой фразы уже вернулся на службу

Украинский пограничник, прославившийся на весь мир благодаря направлению крейсера "Москва", вернулся на службу. Правда, из соображений безопасности его имя до сих пор засекречено.

Напомним, что первоначально эту фразу приписывали морскому пехотинцу Роману Грибову. Вскоре стало известно, что экипаж крейсера "Москва" пророчески послал военный Госпогранслужбы.

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Продолжает защищать Украину

Как мы заметили, имя этого пограничника держат в секрете. Это делают для того, чтобы уберечь его жизнь. Известно, что он продолжает защищать нашу страну. Причем его коллеги заявляют, что он не надеялся на такой резонанс, который вызвала его фраза.

Он очень скромный парень. Конечно, когда они были в плену, они не могли даже себе представить, что они сделали. Как это подняло дух Украине, как это подняло дух всему миру. Он был, ну конечно шокирован,

– подчеркнул спикер ГНСУ Андрей Демченко.

Он также отметил, что ни Госпогранслужба, ни Вооруженные Силы Украины не могли назвать имя нашего отчаянного героя. В частности, когда они находились в плену, чтобы не угрожать их жизни. По словам Демченко, враг занимался активными поисками пославшего экипаж крейсера "Москва".

Запись переговоров делали другие пограничники

Заметим, что мы могли бы никогда не узнать об этой легендарной фразе. Но запись переговоров сделали пограничники из другого подразделения, который базировался на материковой Украине в Вилковом Одесской области. Их от острова Змеиный отделяло каких-нибудь 50 километров. И именно благодаря им мы услышали фразу, которая стала легендарной.

"Наши военнослужащие слышали все, что происходит по радиопереговорам наших ребят с находившимися вокруг острова кораблями и катерами России. Сделали эту запись и дальше уже сначала Украина, а потом уже весь мир услышал отношение украинских защитников к той агрессии", – подчеркнул Демченко.

Напоследок напомним, что 13 апреля отмечают годовщину уничтожения крейсера "Москва". Министр обороны Алексей Резников подчеркнул, что мечты Кремля о десанте в Одессу остались в прошлом. Он добавил, что теперь враг может разве что трусливо обстреливать мирных граждан нашего государства из воздуха.