Крейсер просто выгорел изнутри: как погибла "Москва"

В Твиттер выложили фото корабля, очень похожего на крейсер "Москва" после попадания и пожара.

А был ли шторм?

На фото не видно никакого шторма. Но виден крен на левый борт. Брандспойты еще пытаются тушить пожар, но, судя по всему, "Нептун" попал в район радиоразведочного комплекса с навигационным радаром.

Читайте также В России и Крыму всё больше семей, дети которых, вероятнее всего, затонули вместе с "Москвой"

Пусковые установки (ПУ) противокорабельных ракет видны плохо, но горит что-то за ними, или за 4-й ПУ (включительно).

Видите черные пятна на бортах? Это, видимо, во время взрыва вырвало иллюминаторы и оттуда валил дым – то есть, по этим черным пятнам можно понять, что после серии взрывов крейсер выгорел изнутри.

Это не локальный пожар, там пылало по всему периметру. В месте расположения С-300 нет каких-либо поражений, но есть задымление из иллюминаторов.

Еще одно попадание или, по крайней мере, очень большое задымление в районе ЗРК "Оса-М". Либо и туда попало, либо там очень хорошо сдетонировало.

Гори, гори ясно

На заднем плане видны матча какого-то буксира или вспомогательного судна. Пусковые для С-300 без дыма и очень чисты.

Еще видно, как догорает радиолокационная рубка – то есть даже на утро он спокойно догорал – ни о какой локализации пожара или о том, чтобы идти своим ходом на Севастополь не может быть и речи.

Вертолетный ангар открыт – пытались спасти вертолет Ка-27?

Я думаю, что все было решено уже в первые часы и после первых детонаций. Крейсер просто выгорел. Добавлю планы корабля, чтобы было ясно, куда прилетело.

Хорошо попали

Еще есть такая деталь – там удивительная деформация борта позади корабля, я отдельно обозначил ее на фото. Она как раз на том месте, где можно было наблюдать на обшивке шпангоутов плохое качество выполнения ремонтных работ – металл отварили, потом что-то чинили и приварили назад, но не качественно, поэтому металл пошел ребрами.

Это очень хорошо видно по левому борту. И там, где больше всего металл идет волнами, потом виден какой-то холм – видимо, от внутреннего взрыва был деформирован корпус крейсера именно в том месте, где проводили ремонт. Как раз недавно обсуждали эту тему и видите, как она проявилась.

План крейсера "Москва"