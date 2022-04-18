А чи був шторм?
На фото не видно жодного шторму. Але видно крен на лівий борт. Брандспойти ще намагаються гасити пожежу, але судячи з усього "Нептун" влучив у район комплексу радіорозвідки з навігаційним радаром.
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Пускові установки (ПУ) протикорабельних ракет видно погано, але горить щось за ними, або за 4-ю ПУ (включно).
Бачите чорні плями на бортах? Це, мабуть, під час вибуху вирвало ілюмінатори і звідти валив дім - тобто, по цих чорних плямах можна зрозуміти, що після серії вибухів крейсер вигорів зсередини. Це не локальна пожежа, а там палало по всьому периметру. В місці розташування С-300 нема якихось уражень, але є задимлення з ілюмінаторів.
План крейсера "Москва"
Ще одне влучання чи принаймні дуже велике задимлення в районі ЗРК "Оса-М". Або і туди влучило, або там дуже гарно здетонувало.
Горіла, палала
На задньому плані видно матчу якогось буксира чи допоміжного судна. Пускові для С-300 без диму і дуже охайні.
Ще видно, як догорає радіолокаційна рубка – тобто навіть на ранок він спокійно догорав - про жодну локалізацію пожежі чи пішов своїм ходом на Севастополь не може й бути мови. Вертолітний ангар відкритий – намагались врятувати гелікоптер Ка-27?
Я думаю, що все було вирішено вже в перші години і після перших детонацій. Крейсер просто вигорів. Додам плани корабля, щоб було зрозуміло, куди прилетіло.
Влучили гарно
Ще є така деталь – там є дивна деформація борта позаду корабля, я окремо позначив її на фото. Вона якраз на тому місці, де можна було спостерігати на обшивці шпангоутів погану якість виконання ремонтних робіт – метал відварили, потім щось лагодили і приварили назад, але не якісно, тому метал пішов ребрами.
Це дуже гарно видно по лівому борту. І там де більше всього метал йде хвилями, потім видно якийсь пагорок – мабуть, від внутрішнього вибуху було деформовано корпус крейсера саме в тому місці, де проводили ремонт. Якраз нещодавно обговорювали цю тему й бачите, як воно виринуло.
План крейсера "Москва"
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