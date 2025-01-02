Во Львове начали строительство крематория: когда он заработает

Во Львове началось строительство крематория. Стали известны детали относительно строительства и того, когда он начнет работать.

Во Львове 2 января 2025 года заложили капсулу для крематория. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на мэра города Андрея Садового.

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Когда заработает крематорий

Садовый рассказал, что этот крематорий станет частью Голосковского кладбища.

По плану крематорий заработает до конца этого года. Проект выбрали на архитектурном конкурсе еще в 2021 году,

– уточнил он.

Также глава города написал, что этот вопрос может быть дискуссионным и противоречивым, но каждая семья и каждый человек должны иметь право выбора.

Также недавно обсуждали другой дискуссионный вопрос. В частности, открытие во Львове аэропорта. В частности, Киев уже более года ведет переговоры с европейскими авиационными органами и авиакомпаниями.

Государственная авиационная служба Украины рассматривает возможность поэтапного восстановления авиасообщения с дополнительными мерами безопасности.