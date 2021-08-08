Фильмы, изготовленные до 1991 года, на данный момент транслируют только с титрами. Это прямое нарушение 23 статьи. Об этом в программе Елены Трибушной "Первые лица" на 24 канале сообщил языковой омбудсмен Тарас Кремень.
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Украинские телеканалы должны получить удостоверение
По его словам, для того, чтобы советские фильмы транслировались на украинских телеканалах – они должны иметь соответствующие удостоверения.
Я считаю, что спекуляций с советскими кинофильмами на русском языке с 16 июля быть не может и не должно. Закон – один для всех,
– отметил Кремень.
Он отметил, что для того, чтобы привести в соответствие те фильмы и сериалы, которые планировали демонстрировать, было 2 года. За исключением таких телеканалов как "Интер", "Украина" и "1+1", остальные 24 телерадиоорганизации, если посмотреть на статистику, таких нарушений не имеют. Это означает, что лишь незначительная часть телеканалов пошла на нарушения.
"Мы направили свою информацию в Нацсовет с тем, чтобы была возможность наложения соответствующих санкций в части нарушения Закона о телевидении и радиовещании. Мне кажется, что это и является предметом тех разбирательств, которые сейчас находятся в Национальной совете", – отметил языковой омбудсмен.
Позиция Нацсовета: коротко
- В Нацсовете по вопросам телевидения и радио 26 июля раскритиковали демонстрацию фильмов и сериалов "на языке оригинала".
- Из-за показа запрещенных фильмов, как заявил Нацсовет, телеканалам "Интер" и "Дом" устроят проверку.
- В эфире "Интера" зафиксировали 5 фильмов, которые нельзя показывать на территории Украины.