Как сказал Ткаченко в интервью, русскоязычный продукт изготавливать гораздо выгоднее с экономической точки зрения.

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Он пояснил, что ранее украинские сериалы, изготовленные на русском языке, продавали в Россию. Это позволяло "отбить" достаточно большие затраты на производство непростых сериалов, к примеру "Сватов". Сейчас же ситуация изменилась – Украина не может продавать украиноязычный продукт в Россию.

Для того чтобы нормально заработала норма закона о языке, стоило от начала думать о том, каким образом можно было бы поддерживать не только съемку фильмов, которые изготавливаются в Украине, но и съемки сериалов. Это нужно, чтобы компенсировать убытки,

– заметил Ткаченко.

Министр отметил, что изготовление украиноязычного сериала стоит примерно до 40 тысяч долларов за серию. И настоящее счастье, если в третьем – четвертом показе эти сериалы отразятся с точки зрения рекламы. И, хотя изготовление сериала на русском языке стоит дороже, но из-за продажи его в Россию эти средства возвращаются.

"Поэтому это вопрос не только собственно языка, но и экономики. Нельзя заставить частные каналы сразу перестроиться с экономической точки зрения, должны быть основания и поддержка. В таком случае я сторонник мягкой украинизации, которая позволяет иметь средства поддержки русскоязычного продукта", – подчеркнул Ткаченко.

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Министр культуры и информационной политики отметил, что уже наработана стратегия развития киносериального производства. Сейчас ее обсуждение завершено, поэтому вскоре ее могут вынести на правительство. В стратегии, как сообщил Ткаченко, предусмотрены механизмы поддержки украиноязычных сериалов.

Обратите внимание! В Украине действует закон, согласно которому с 16 июля 2021 года на телевидении все фильмы и сериалы, произведенные в Украине, должны транслироваться на украинском языке. А использование субтитров на реплики, сказанные на другом языке, не должно превышать 10% во всем фильме.



Как расширили языковой закон в Украине / инфографика 24 канала