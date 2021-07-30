Як сказав Ткаченко в інтерв'ю, російськомовний продукт виготовляти набагато вигідніше з економічної точки зору.

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Він пояснив, що раніше українські серіали, виготовлені російською мовою, продавали у Росію. Це дозволяли "відбити" достатньо великі витрати на виробництво непростих серіалів, до прикладу "Сватів". Зараз же ситуація змінилася – Україна не може продавати україномовний продукт в Росію.

Для того, аби нормально запрацювала норма закону про мову, варто було від початку думати про те, яким чином можна було б підтримувати не тільки зйомку фільмів, які виготовляються в Україні, але і зйомки серіалів. Це потрібно, щоб компенсувати збитки,

– зауважив Ткаченко.

Міністр зазначив, що виготовлення україномовного серіалу коштує приблизно до 40 тисяч доларів за серію. І справжнє щастя, якщо у третьому – четвертому показі ці серіали відіб'ються з погляду реклами. І, хоча виготовлення серіалу російською мовою коштує дорожче, але через продаж його в Росію ці кошти повертаються.

"Тому це питання не тільки, власне, мови, але й економіки. Не можна примусити приватні канали одразу перелаштуватися з економічного погляду, мають бути підстави та підтримка. В такому випадку я прихильник лагідної українізації, яка дозволяє мати засоби підтримки україномовного продукту", – підкреслив Ткаченко.

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Міністр культури та інформаційної політики наголосив, що вже напрацьована стратегія розвитку кіносеріального виробництва. Наразі її обговорення завершено, тож незабаром її можуть винести на уряд. У стратегії, як повідомив Ткаченко, передбачені механізми підтримки україномовних серіалів.

Зверніть увагу! В Україні діє мовний закон, згідно з яким із 16 липня 2021 року на телебаченні всі фільми та серіали, вироблені в Україні, повинні транслюватися українською мовою. А використання субтитрів на репліки, сказані іншою мовою, не має перевищувати 10% у всьому фільмі.



Як розширили мовний закон в Україні / Інфографіка 24 каналу