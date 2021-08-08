Фільми, виготовлені до 1991 року, наразі транслюють тільки з титрами. Це пряме порушення 23 статті. Про це у програмі Олени Трибушної "Перші особи" на 24 каналі повідомив мовний омбудсмен Тарас Кремінь.

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Українські телеканали повинні мати посвідчення

За його словами, для того, аби радянські фільми транслювалися на українських телеканалах – вони повинні мати відповідні посвідчення.

Я вважаю, що спекуляцій з радянськими кінофільмами російською мовою з 16 липня бути не може і не повинно. Закон – один для всіх,

– наголосив Кремінь.

Він відзначив, що для того, аби привести у відповідність ті фільми та серіали, які планували демонструвати, було 2 роки. За винятком таких телеканалів як "Інтер", "Україна" та "1+1", усі інші 24 телерадіоорганізації, якщо подивитись на статистику, таких порушень не мають. Це означає, що лише незначна частина телеканалів пішла на порушення.

Довідка. Згідно з мовним законом, в Україні всі фільми та серіали, які створили в нашій державі, від 16 липня 2021 року потрібно транслювати українською мовою. Водночас кількість субтитрів та реплік іншою мовою не повинна перевищувати 10% у кінострічці.

"Ми надіслали свою інформацію до Нацради з тим, щоб була можливість накладення відповідних санкцій в частині порушення Закону про телебачення і радіомовлення. Мені здається, що це і є предметом тих розглядів, які зараз перебувають у Національної Ради", – відзначив мовний омбудсмен.

Позиція Нацради: коротко

У Нацраді з питань телебачення і радіо 26 липня розкритикували демонстрацію фільмів та серіалів "мовою оригіналу".

Через показ заборонених фільмів, як заявила Нацрада, телеканалам "Інтер" і "Дом" влаштують перевірку.

В ефірі "Інтера" зафіксували 5 фільмів, які не можна показувати на території України.

Повне інтерв'ю Тараса Креміня дивіться у вівторок, 10 серпня, на 24 каналі. Не пропустіть!



Основне про мовний закон / Інфографіка 24 каналу