Фільми, виготовлені до 1991 року, наразі транслюють тільки з титрами. Це пряме порушення 23 статті. Про це у програмі Олени Трибушної "Перші особи" на 24 каналі повідомив мовний омбудсмен Тарас Кремінь.
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Українські телеканали повинні мати посвідчення
За його словами, для того, аби радянські фільми транслювалися на українських телеканалах – вони повинні мати відповідні посвідчення.
Я вважаю, що спекуляцій з радянськими кінофільмами російською мовою з 16 липня бути не може і не повинно. Закон – один для всіх,
– наголосив Кремінь.
Він відзначив, що для того, аби привести у відповідність ті фільми та серіали, які планували демонструвати, було 2 роки. За винятком таких телеканалів як "Інтер", "Україна" та "1+1", усі інші 24 телерадіоорганізації, якщо подивитись на статистику, таких порушень не мають. Це означає, що лише незначна частина телеканалів пішла на порушення.
"Ми надіслали свою інформацію до Нацради з тим, щоб була можливість накладення відповідних санкцій в частині порушення Закону про телебачення і радіомовлення. Мені здається, що це і є предметом тих розглядів, які зараз перебувають у Національної Ради", – відзначив мовний омбудсмен.
Позиція Нацради: коротко
- У Нацраді з питань телебачення і радіо 26 липня розкритикували демонстрацію фільмів та серіалів "мовою оригіналу".
- Через показ заборонених фільмів, як заявила Нацрада, телеканалам "Інтер" і "Дом" влаштують перевірку.
- В ефірі "Інтера" зафіксували 5 фільмів, які не можна показувати на території України.
Повне інтерв'ю Тараса Креміня дивіться у вівторок, 10 серпня, на 24 каналі. Не пропустіть!