Нацрада отримала відповідні звернення. Рішення про перевірку схвалила 29 липня.

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Нацрада перевірить 2 телеканали

До Національної ради надійшли звернення від:

Служби безпеки України;

нардепа Ірини Геращенко та окремих народних депутатів України, переслане главою Ради Дмитром Разумковим.

Звернення надійшло щодо показу телеканалом "Дом" зображення мапи Росії із тимчасово окупованим Кримом.

Нацрада провела моніторинг та встановила, що:

5 липня в ефірі телеканалу "Дом" зафіксували повтор передачі "Русский дневник", на початку та наприкінці якої була вищезгадана карта.

Довідка. У Нацраді заявили, що цей факт є ознакою порушення закону "Про телебачення і радіомовлення". Згідно з ним, компанія повинна дотримуватися законодавства та вимог ліцензії, а також поширювати об'єктивну інформацію.

12 – 17 та 20 – 24 липня Нацрада зафіксувала в ефірі "Інтера" 5 фільмів, які не можна показувати на території України. Зокрема, – "Сімнадцять миттєвостей весни", "Гостя з майбутнього", "Пригоди Шерлока Холмса і доктора Ватсона: Собака Баскервілів", "Пригоди Шерлока Холмса і доктора Ватсона: Двадцяте століття починається" і "Місце зустрічі змінити не можна".

Причина в тому, що їхніми учасниками є особи, прізвища яких внесено до Переліку осіб, які створюють загрозу нацбезпеці України. Це також є ознаками порушення закону "Про телебачення і радіомовлення".

Згідно з цими законодавчими нормами, не допускається трансляція аудіовізуальних творів із участю осіб, внесених до Переліку,

– пояснила Нацрада.

Там також нагадали, що телерадіокомпанія зобов'язана дотримуватися законодавства та вимог ліцензії.

Позапланові перевірки телеканалів "Дом" та "Інтер" проведуть у період із 13 по 27 серпня.

Що цьому передувало