В полиции показали первые минуты после обстрела ТЦ "Амстор" в Кременчуге: жуткое видео
17 июля 2022 , 13:36Читати новину українською
Источник:Александр Борзенко
россия просто кошмарит украинцев своими циничными ударами по гражданским объектам. Поэтому погибают мирные и ни в чем невинные люди.
Последние шокирующие удары были по Кременчугу и Виннице. Первые минуты после удара ТЦ "Амстор" в Кременчуге попали на видео. Его показал главный полицейский Кременчуга Александр Борзенко.
К теме "Россия знала, что здесь ТРЦ, но ударила": фото и видео жутких последствий атаки на Кременчуг
65 секунд – жизнь патрульного полицейского – из ада на земле. Россияне проклятые убийцы. Мы выстоим – нас ракетами не сломать,
– заверил полицейский.
Он также поблагодарил всех, кто борется и не опускает руки. Борзенко еще раз призвал не пренебрегать безопасностью во время воздушной тревоги.
Основное об ударе по торговому центру
- Российские оккупанты 27 июня обстреляли Кременчуг в Полтавской области. Ракеты прилетели в торговый центр "Амстор", где находились около тысячи мирных людей. Есть жертвы и пострадавшие.
- Спасатели сообщали, что огонь охватил 10 тысяч квадратных метров. К тушению привлекали 115 пожарных и 20 единиц техники. Также на место происшествия отправляли пожарный поезд Укрзализныци и МОГ ГСЧС.
- Выяснилось, что при ударе торговый центр работал. Когда в городе была объявлена воздушная тревога, администрация решила не закрывать ТРЦ. Правоохранители будут расследовать это и могут привлечь руководство к ответственности.