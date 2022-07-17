В полиции показали первые минуты после обстрела ТЦ "Амстор" в Кременчуге: жуткое видео

россия просто кошмарит украинцев своими циничными ударами по гражданским объектам. Поэтому погибают мирные и ни в чем невинные люди.

Последние шокирующие удары были по Кременчугу и Виннице. Первые минуты после удара ТЦ "Амстор" в Кременчуге попали на видео. Его показал главный полицейский Кременчуга Александр Борзенко.

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65 секунд – жизнь патрульного полицейского – из ада на земле. Россияне проклятые убийцы. Мы выстоим – нас ракетами не сломать,

– заверил полицейский.

Он также поблагодарил всех, кто борется и не опускает руки. Борзенко еще раз призвал не пренебрегать безопасностью во время воздушной тревоги.

Основное об ударе по торговому центру

Российские оккупанты 27 июня обстреляли Кременчуг в Полтавской области. Ракеты прилетели в торговый центр "Амстор", где находились около тысячи мирных людей. Есть жертвы и пострадавшие.

Спасатели сообщали, что огонь охватил 10 тысяч квадратных метров. К тушению привлекали 115 пожарных и 20 единиц техники. Также на место происшествия отправляли пожарный поезд Укрзализныци и МОГ ГСЧС.

Выяснилось, что при ударе торговый центр работал. Когда в городе была объявлена воздушная тревога, администрация решила не закрывать ТРЦ. Правоохранители будут расследовать это и могут привлечь руководство к ответственности.

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