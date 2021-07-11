Тело пропавшего в Кременчуге 8-летнего мальчика нашли на дне озера
Источник:"Суспільне"
Спасатели 11 июля нашли мертвым 8-летнего мальчика, пропавшего накануне. Тело Анатолия Желабикова достали со дна озера.
Правоохранители и спасатели заявили, что следов насильственной смерти на теле ребенка не было.
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Детали гибели мальчика
Об исчезновении ребенка правоохранителям сообщила мама мальчика. Произошло это поздно вечером 10 июля. В то время она вместе с сыном и компанией людей отдыхали там на берегу. Через некоторое время они заметили, что парня не стало.
Ночью к поискам парня подключились не только МЧС, но и:
- подразделение Национальной гвардии,
- кинологи,
- волонтеры и жители города.
Лишь на следующий день водолазы, проверяя акваторию озера, достали тело ребенка. Его передали на судебно-медицинскую экспертизу для установления причин смерти.
В Кременчуге нашли тело пропавшего 8-летнего парня / Фото Нацполиции