Патрульные в Кременчуге приехали по вызову медиков домой к мужчине, который отказывался от госпитализации. Один из полицейских скрутил мужчину и так надевал на него наручники, что сломал руку.

Из-за такого превышения служебных полномочий против правоохранителей уже открыли уголовное производство, сообщает пресс-служба прокуратуры Полтавской области.

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Что известно об инциденте:

По данным следствия, сотрудники батальона патрульной полиции в Кременчуге приехали на вызов медиков, где житель квартиры отказывался от госпитализации.

Один из патрульных заломил мужчине руки за спину и силой надел наручники. В результате этого пострадавший получил телесные повреждения в виде перелома костей предплечья.

Следить за расследованием этого инцидента будет ГБР в Полтаве.

Кроме этого, местная прокуратура проводит дальнейшую проверку ситуации.

Заметим, что в последнее время правоохранители все больше злоупотребляют служебным положением. Из последнего – избиение активистов во время протестов в Киеве и под судом, где избирали меру пресечения Сергею Стерненко.

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Против произвола полиции уже неоднократно выступали митингующие, которые убеждены: глава МВД Арсен Аваков уйти в отставку.