Патрульні у Кременчуці приїхали за викликом медиків додому до чоловіка, що відмовлявся від госпіталізації. Один із поліцейських скрутив чоловіка та так одягав на нього кайданки, що зламав руку.

Через таке перевищення службових повноважень проти правоохоронців вже відкрили кримінальне провадження, інформує пресслужба прокуратури Полтавської області.

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Що відомо про інцидент:

За даними слідства, співробітники батальйону патрульної поліції в Кременчуці приїхали на виклик медиків, де мешканець квартири відмовлявся від госпіталізації.

Один із патрульних заламав чоловікові руки за спину та силоміць вдягнув наручники. У результаті цього потерпілий отримав тілесні ушкодження у вигляді перелому кісток передпліччя.

Слідкуватиме за розслідуванням цього інциденту ДБР у Полтаві.

Окрім цього, місцева прокуратура проводить подальшу перевірку ситуації.

Зауважимо, що останнім часом правоохоронці все більше зловживають службовим становищем. З останнього – побиття активістів під час протестів у Києві та під судом, де обирали запобіжний захід Сергію Стерненку.

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Проти свавілля поліції вже неодноразово виступали мітингарі, які переконані: глава МВС Арсен Аваков має піти у відставку.