В Кременчуге вспыхнул пожар в многоэтажке: эвакуировали десятки человек
Источник:Суспільне
В Кременчуге Полтавской области вспыхнул пожар в одной из квартир многоэтажного дома. Спасатели эвакуировали 20 человек.
В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям сообщили, что возгорание произошло 7 февраля на улице Леси Украинки. В настоящее время продолжаются работы по локализации и ликвидации пламени.
Читайте также Во Львове произошел пожар в Шевченковской роще: полностью выгорела хата под очеретом
Добраться до эпицентра спасателям мешает большое количество вещей и мусора, собранных в квартире.
Эвакуировали десятки человек
Сотрудники ГСЧС эвакуировали из здания 20 человек. Среди них была пенсионерка, проживавшая на седьмом этаже. Женщина могла задохнуться, но она была спасена и госпитализирована.
Следует отметить, что по состоянию на 09:30 нет никакой информации о погибших или пострадавших.
В Кременчуге произошел пожар в многоэтажке / Фото пресс-служба ГУ ГСЧС Полтавщины
Пожары в Украине: последние новости
- На улице Академика Филатова в Одессе произошел масштабный пожар, эвакуировали 7 человек.
- В Кропивницком в 9-этажном доме 2 февраля произошел взрыв, который вызвал пожар. В результате ЧП погиб мужчина, а еще три человека, из которых двое – дети, пострадали.
- В Харькове 4 февраля загорелась одна из комнат общежития местного политехнического института.