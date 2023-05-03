Нет смысла сейчас запускать дроны по Кремлю, – майор запаса предположил, кто "атаковал" Москву

Россия 3 мая заявила, что Украина "атаковала" двумя беспилотниками Кремль, впоследствии в сети появились видео взрывов. Однако, вероятно, это на самом деле работа российских подпольных сил.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал военный аналитик, майор запаса, ветеран русско-украинской войны Алексей Гетьман. Он объяснил, почему подобный тип провокаций вряд ли принадлежит рукам российских властей.

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По словам Гетьмана, подобные провокации не присущи российскому политикуму, обычно они взрывают собственные дома, чтобы кого-то другого в этом обвинить.

Вряд ли это были наши дроны. Потому что смысла запускать эти дроны именно сегодня и именно по Кремлю нет,

– добавил говорящий.

Он вспомнил сообщение о вознаграждении, если украинский дрон долетит на 9 мая на Красную площадь во время парада. Но говорилось о том, что этот дрон скорее будет без взрывчатки, возможно, с украинским флагом или листовками. Это рассматривалось как политическая, а не военная акция.

Украина имеет право бить по военным объектам

Военный аналитик подчеркнул, что бить по военным аэродромам, нефтебазам агрессора Украина имеет право и даже обязана это делать. Так ВСУ обескровливают российскую армию и не дают возможности атаковать нашу территорию во время подготовки к наступательным действиям.

По Кремлю – это 50 на 50. Возможно, это подпольщики или провокация, но она очень не похожа на русскую. Провокация для того, чтобы сделать что-то в ответ, должна быть кровавая – это по-русски. А тут прямо в небе бахнули два дрона, ничего особенного,

– резюмировал Гетьман.

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