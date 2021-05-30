Кремль и Белый дом согласовали сдержанность Байдена, – Овдиенко о встрече с Путиным

30 мая 2021 , 14:39
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Источник:

24 канал

В Женеве 16 июня состоится встреча Джо Байдена и Владимира Путина. Президент США мог бы сказать главе Кремля прямо в глаза, что тот – убийца. Однако этого не произойдет.

Такое мнение в своем блоге "Мысли мои тихие" высказал журналист Артем Овдиенко. Он подчеркнул, что Кремль и Белый дом уже давно согласовали этот момент.

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"К моему большому сожалению, Байден такого точно не скажет. Почему так думаю? Если бы был хотя бы малейший шанс на это, то той встречи просто не произошло бы", – подчеркнул Овдиенко.

Он сказал, что в таком случае Путин бы просто забоялся и не согласился на встречу.

Я думаю, что когда Кремль и Белый дом согласовывали эту встречу своих лидеров, то этот момент сдержанности Байдена они обязательно отдельно проговорили,
– заверил Овдиенко.

Справка. Джо Байдена во время одного из интервью спросили, считает ли он Путина убийцей. Тот ответил утвердительно. Это возмутило Кремль, а некоторые чиновники мира наоборот поддержали Байдена в этой позиции.

Смотрите блог Артема Овдиенко "Мысли мои тихие": видео

Встреча Путина и Байдена: коротко

  • Еще в апреле Байден обратился к Путину с предложением встретиться.
  • Сразу же решили, что встреча состоится в третьей стране. Сначала вызвались ее провести Финляндия, Австрия и Исландия.
  • Только 25 мая стало известно об официальной окончательной дате и месте встречи.
Автор: Тетяна Пасічник