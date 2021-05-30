Кремль и Белый дом согласовали сдержанность Байдена, – Овдиенко о встрече с Путиным

В Женеве 16 июня состоится встреча Джо Байдена и Владимира Путина. Президент США мог бы сказать главе Кремля прямо в глаза, что тот – убийца. Однако этого не произойдет.
Такое мнение в своем блоге "Мысли мои тихие" высказал журналист Артем Овдиенко. Он подчеркнул, что Кремль и Белый дом уже давно согласовали этот момент.
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"К моему большому сожалению, Байден такого точно не скажет. Почему так думаю? Если бы был хотя бы малейший шанс на это, то той встречи просто не произошло бы", – подчеркнул Овдиенко.
Он сказал, что в таком случае Путин бы просто забоялся и не согласился на встречу.
Я думаю, что когда Кремль и Белый дом согласовывали эту встречу своих лидеров, то этот момент сдержанности Байдена они обязательно отдельно проговорили,
– заверил Овдиенко.
Смотрите блог Артема Овдиенко "Мысли мои тихие": видео
Встреча Путина и Байдена: коротко
- Еще в апреле Байден обратился к Путину с предложением встретиться.
- Сразу же решили, что встреча состоится в третьей стране. Сначала вызвались ее провести Финляндия, Австрия и Исландия.
- Только 25 мая стало известно об официальной окончательной дате и месте встречи.