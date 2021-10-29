Кремль в бешенстве от Bayraktar: США лишь подливают масло в огонь

Россия пытается заручиться поддержкой "друзей" в Европе. Страна-агрессор хочет оправдать свою беспомощность в связи с тем, что Украина применила беспилотники Bayraktar на Донбассе.

Эта история имеет свое продолжение и оно крайне неприятно для России. Накануне российские пропагандисты пытались выставить Украину как нарушителя Минских соглашений, мол, использование Bayraktar может привести к эскалации конфликта на Донбассе.

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Bayraktar поставил Россию на место

Украина имела полное право открыть огонь в ответ. Особенно если учесть тот факт, что боевики применили запрещенное оружие. Россияне это прекрасно знают, но вот оказалось, что ответить на атаку Bayraktar они не могут.

Официально у боевиков на Донбассе нет авиации, а тем более боевых дронов. Если они появятся, или если террористы используют ракетные войска – это автоматически докажет всему миру, что Россия вступила в активную фазу войны.

Кремль этого всячески избегает, предпочитая и дальше рассказывать, что "их там нет". К тому же удар из Bayraktar стал мощным политическим посылом Кремлю. Украина готова применять передовое оружие против боевиков.

Да и вообще, если "их там нет", то какая России разница, по кому был нанесен удар, не правда ли?

Фейки от бессилия

В этой ситуации Кремль решил пойти на 2 уловку, понимая, что кроме слов они сделать ничего не могут. Россияне распространили фейк о том, что якобы министр обороны Украины Андрей Таран сам отказался от использования Bayraktar на Донбассе. Мол, не было никакого удара из турецкого дрона.

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Впервые это сообщение появилось еще 27 октября 2021 года на сайте "Диалог.ЮА". Правда позже издание заявило, что ничего подобного Андрей Таран не заявлял, а их сайт попросту взломали российские боевики, чтобы разместить фейк.

Возможно, эта псевдо-новость и осталась бы незамеченной, если бы ее тут же не подхватили российские пропагандисты. Они моментально завизжали, мол, не было никакой атаки, это всё постановка.



Россия придумала фейк с Андреем Тараном / Фото пресс-служба Минобороны Украины

Последнее предупреждение

Россиянам невдомек почему Bayraktar сбросил только один снаряд, который точно обезвредил орудие, но не убил ни одного боевика. Также почему он не стал крушить всё вокруг.

Здесь всё просто. Киев дал последнее предупреждение боевикам. Украина не имела цели развязать бойню. Была цель сломить боевой дух противника. Это удалось.

Ведь убежали не только те 2 несчастных боевика, но и соседние позиции террористов. Ведь им стало очевидно, что в Украины есть оружие, которое способно преследовать их по пятам и теперь им абсолютно негде укрыться от украинского орудия возмездия.

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Франция и Германия поддакивают Кремлю

В Кремле испугались, что Украина сможет вернуть свои территории силой. Представительница российского МИДа Мария Захарова заявила, что Киев, якобы, намеренно заводит переговоры в Минске и Нормандии в тупик.

Это сделано, чтобы, цитирую, развязать себе руки для возвращения Донбасса военным путем. Потому Захарова призвала Запад, а в частности Вашингтон, прекратить поставки оружия в Украину. Берлин и Париж должны ж оказать давление, чтобы подобных ударов по боевикам больше не было.



Захарова требует от США не поставлять оружия в Украину / Фото Getty Images

Как вы знаете, Берлин уже высказал свою обеспокоенность по поводу применения Bayraktar украинской армией. Там в унисон с Кремлем запели, что это приведет к эскалации конфликта.

Поддакивать Москве начал еще и Париж. В МИД Франции также выразили обеспокоенность Bayraktar на Донбассе, а также заявили, что, оказывается, Украина применила запрещенное тяжелое вооружение.

Ну вот слов просто нет. То есть то, что российские боевики убили украинского солдата из гаубицы калибра 122 мм французов не обеспокоило. Их, так же как и немцев, обеспокоил Bayraktar, который уничтожил железо.

Согласия из-за "газовой ловушки" Путина

Давайте вглянем на меры по укреплению режима прекращения огня от 27 июля 2020 года, опубликованные на сайте ОБСЕ. Именно пункт, который объясняет в каком случае Украина может открыть огонь в ответ.

Украинские военные не один раз призывали боевиков прекратить огонь, но в ответ увидели, что боевики разворачивают еще и систему "Град".

Единственное чем я могу объяснить позицию Франции, так это тем, что в Париже просто не дочитали документ до конца. И Германия, и Франция сейчас сильно потакают Кремлю. Дело в том, что Путин загнал их в газовую ловушку, а потому они просто оказались на поводу.

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Украина давно предупреждала, что газовые заигрывания с Кремлем до добра не доведут, но Париж и Берлин просто не хотели слышать эти призывы. Сейчас не просто выражают озабоченность, но еще, как будто по отмашке из Кремля, блокируют поставки в Украину летального оружия.

США не побоялась поддержать Украину

Не стоит отчаиваться. Ведь у Украины есть и куда более надежные партнеры. Я сейчас говорю не только о Турции или Великобритании.

США только за октябрь 2021 года поставили в Украину военной помощи на 60 миллионов долларов, в том числе и легендарные Javelin.

Штаты пошли еще дальше. Накануне Вашингтон и его партнеры в Европе обсуждали, как именно скоординировать усиление безопасности в акватории Черного моря. Помощница главы Пентагона Лора Купер, в отличии от французов и немцев, наоборот призвала европейские страны разблокировать продажу Украине летального оружия.

Это, конечно же вызывает еще большую панику в Кремле, ведь те же Британия и Турция давно уже к американцам прислушались.

Путин, всё же решил "поднагадить" Украине и накануне ограничил поставки энергетического угля. Ведь именно с ним у украинских ТЕЦ проблемы. Кремль, как и в Европе решил остановить поставки именно энергоресурса.

Такую же схему Кремль проворачивал и осенью 2014 года. Но Украина как-то пережила. Переживем и сейчас. Повторюсь: пусть россияне лают, а нам идти своим путем.