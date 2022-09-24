Все разгорается постепенно, а кремль уже боится, – Арестович о протестах в россии

В россии начались митинги против частичной мобилизации, которую объявил путин. Алексей Арестович объяснил, как россияне могут свергнуть режим.

Внештатный советник Офиса Президента Украины прокомментировал протесты в россии. Также он обратился к россиянам и призвал их выходить на улицы.

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Не согласны с путином – выходите на протесты

Главный месседж от Арестовича для тех, кому не нравится мобилизация – собираться на митинги и заявлять о своей позиции. Советник ОП отметил, что скептики могут говорить о малом количестве людей на протестах, однако россия большая страна и не может подняться за три дня.

Также он упомянул о Чечне. Ее лидер рамзан кадыров вынужден был отказаться от частичной мобилизации, потому что жители региона вышли на протесты.

Двигатели митингов – Дагестан и Бурятия

По мнению Арестовича, путина ненавидит большое количество граждан россии. Однако больше всего с ним хотят расправиться жители Дагестана и Бурятии, поскольку больше всего мужчин российской армии погибли именно из этих регионов.

Дагестан "должен сказать свое слово", поскольку это регион, наиболее пострадавший в россии от войны против Украины.

Он упомянул, что 19 мотострелковую дивизию Дагестана убивают с 2014 года. Цель Кремля – уменьшить численность населения региона.

Подумайте там, на Кавказе. Кремль вас последовательно убивает с 2014 года, чтобы уменьшить количество боеспособного населения. Они это делают специально,

– заявил Арестович.

Арестович уверен, что кремль боится митингов. Недавно песков ляпнул, что его удивляет истеричность и эмоциональность мобилизуемых людей. Это свидетельствует о том, что российские власти "получили первые данные и они их очень испугали".

Напомним, в россии проходят акции протеста "мы не мясо" против мобилизации. Правоохранители разгоняют и задерживают людей.

Достойно внимания – будущее протестов против мобилизации в россии, мнение Алексея Арестовича: смотрите видео