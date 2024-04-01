Такое мнение 24 Каналу озвучил политолог и социолог из Германии Игорь Эйдман, подчеркнув, что если выгнать оккупантов до линии вторжения 2022 года, остальное они сами отдадут. Путинский режим надо только подтолкнуть, а дальше он посыплется сам.

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Успехи ВСУ заставляют россиян нервничать

Путч Пригожина произошел из-за успехов украинской армии против россиян. Бойцы ВСУ погнали россиян из Харьковской области, из Херсона и т. д.

Это вызвало большой конфликт и внутреннее напряжение внутри путинской верхушки и спровоцировало путч Пригожина,

– отметил Эйдман.

С самого начала все внутренние разногласия путинской верхушки, которые могут быть фатальными для путинского режима, резко усиливаются во время успеха украинской армии. И если они вынуждены будут "драпать" к линии разделения 2022 года, это резко усилит внутренние противоречия.

Они начнут друг на друга сваливать вину, испугаются, что дальше их ждет крах, и будут вынуждены вступить в какой-то конфликт между собой, как это было во времена путча Пригожина.

Скорее всего, они пожертвуют Путиным, потому что Путин для всей правящей верхушки – это якорь на ногах, который тянет их на дно. И они это понимают, но пока считают, что как-то выкарабкаются.

"Но если они увидят, что проиграли войну, то от этого якоря будут избавляться, пока все не пошли на дно окончательно", – подчеркнул политолог.

Кто бы ни стал после Путина, он будет пытаться договариваться с Западом путем ухода с оккупированных территорий и выплаты компенсаций, потому что иначе не может быть. Никто не будет иметь дело с российскими властями, если они не уйдут с оккупированных территорий и не начнут платить репарации Украине.

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