Такое мнение 24 Каналу озвучил политолог и социолог из Германии Игорь Эйдман, подчеркнув, что если выгнать оккупантов до линии вторжения 2022 года, остальное они сами отдадут. Путинский режим надо только подтолкнуть, а дальше он посыплется сам.
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Успехи ВСУ заставляют россиян нервничать
Путч Пригожина произошел из-за успехов украинской армии против россиян. Бойцы ВСУ погнали россиян из Харьковской области, из Херсона и т. д.
Это вызвало большой конфликт и внутреннее напряжение внутри путинской верхушки и спровоцировало путч Пригожина,
– отметил Эйдман.
С самого начала все внутренние разногласия путинской верхушки, которые могут быть фатальными для путинского режима, резко усиливаются во время успеха украинской армии. И если они вынуждены будут "драпать" к линии разделения 2022 года, это резко усилит внутренние противоречия.
Они начнут друг на друга сваливать вину, испугаются, что дальше их ждет крах, и будут вынуждены вступить в какой-то конфликт между собой, как это было во времена путча Пригожина.
Скорее всего, они пожертвуют Путиным, потому что Путин для всей правящей верхушки – это якорь на ногах, который тянет их на дно. И они это понимают, но пока считают, что как-то выкарабкаются.
"Но если они увидят, что проиграли войну, то от этого якоря будут избавляться, пока все не пошли на дно окончательно", – подчеркнул политолог.
Кто бы ни стал после Путина, он будет пытаться договариваться с Западом путем ухода с оккупированных территорий и выплаты компенсаций, потому что иначе не может быть. Никто не будет иметь дело с российскими властями, если они не уйдут с оккупированных территорий и не начнут платить репарации Украине.
Ситуация на фронте: последние новости
- Оккупанты наступают на восточных направлениях, в частности, в Донецкой области. Авдеевское направление до сих пор остается самым сложным на линии фронта.
- В последние дни марта значительно обострилась ситуация в районе города Часов Яр. От передовых позиций оккупантов до окраин города всего несколько сотен метров.
- Достаточно сложно сейчас в Сумской области, где продолжается эвакуация гражданских. Россияне массово наносят удары управляемыми авиабомбами и обстреливают села.
- Тяжелая ситуация и в Харькове. 27 марта оккупанты обстреляли город УМПБ Д-30. Повреждены 14 многоэтажек, две пятиэтажки были частично разрушены. К сожалению, есть раненые и погибшие.