кремль "нарезал" разведке задачу перебить поставки оружия Украине, – экс-сотрудник СБУ

Пока российские войска на фронте, разведка и дипломатия выполняют задачи, которые им "нарезает" кремль. А именно – перебить поставки иностранного вооружения Украине.

Об этом в эфире 24 канала рассказал экс-сотрудник СБУ, эксперт Украинского института будущего Иван Ступак.

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Он отметил, что с одной стороны работают российские военные вместе с местными корректировщиками и нашими коллаборантами. Они пытаются выяснить, каким образом Украина везет с западной границы все эти эшелоны с техникой.

Одно время пытались гатить мосты через Днепр, чтобы перебить (поставка – 24 канала). Однако ничего у них не вышло. Тогда били по железнодорожным путям во Львове и пытались вообще все разбомбить – тоже не работает,

– рассказал Иван Ступак.

По его словам, из-за этого оккупанты перешли на другую тактику. Они решили, что нужно, чтобы европейцы и американцы просто перестали давать оружие.

Amnesty International

Иван Ступак напомнил, что на американском канале вышел сюжет об оружии Украины. Там рассказали, что якобы только 30% попадает на фронт, а остальные неизвестно где теряются. Гостями этого сюжета были именно сотрудники Amnesty International.

Непосредственная работа в США

Экс-сотрудник СБУ отметил, что разведка и дипломаты работают непосредственно в США. Там они уговаривают американцев не давать оружие, потому что "зачем давать украинцам, ведь это российская территория влияния", "Украина и так проигрывает, а вы туда свои деньги бросаете" или "используйте эти деньги на себя".

Видим интересные нарративы, когда в медиа от отдельных людей или организаций появляется: "зачем кормить Украину, давайте на Алабаму будем терять, на Аризону, на Техас. У нас много проблем". То есть, пытаются дифференцировать все эти проблемы и перерезать средства непосредственно от поставщика,

– объяснил Иван Ступак.

Он отметил, что, возможно, именно таким образом, им пока удается сдержать правительство США от поставки Украине серьезного ракетного вооружения.

"То, что я знаю, сейчас этот вопрос упирается в 2 человека - руководителя центрального разведывательного управления и помощника президента США по нацбезопасности. Сейчас, казалось бы, эти 2 человека держат весь процесс предоставления Украине этого вооружения. И сенат, и конгресс - все согласились. Верю, что это временно, но россияне будут работать и максимально обливать грязью наших военных, наших политиков», – добавил Ступак.

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