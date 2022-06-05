Кремль до 10 июня приказал захватить Северодонецк или перерезать "трассу жизни", - Гайдай

Российское командование получило задачу до 10 июня либо захватить полностью Северодонецк, либо перерезать трассу Лисичанск – Бахмут и взять ее под свой контроль.

Об этом заявил глава Луганской ОВ Сергей Гайдай. Он констатировал, что именно поэтому российские кафиры бросили все свои силы на Луганщину.

Важно Северодонецк поделен пополам, кафиры понесли большие потери, 8 из них взяли в плен, – Гайдай

Гайдай добавил, что еще недавно россияне контролировали 70% Северодонецка , однако в течение двух дней ВСУ смогли отбросить их. Сейчас город поделен пополам.

Также глава Луганской ОВА рассказал, что:

кафиры потеряли огромное количество личного состава, в плену восемь россиян;

все резервы армии врага направлены на захват Северодонецка и трассы Лисичанск – Бахмут;

ночью около 30 снарядов попали в здание гуманитарного штаба в Лисичанске.

Что такое "трасса жизни"

Еще в конце мая глава Луганской военной областной администрации опроверг информацию о том, что трассу Лисичанск-Бахмут якобы перекрыли российские войска.

Луганщина не отрезана! Трасса Лисичанск – Бахмут не перекрыта. Доступ к Лисичанску и Северодонецку есть,

– сказал раньше Гайдай .

ВСУ успешно сдерживают российские атаки

Специалисты из Института изучения войны (ISW) рассказали, что украинские войска успешно тормозят российских захватчиков в Луганской области. Наши бойцы уже несколько дней отражают наступления России на Северодонецк. По данным экспертов из ISW, украинские воины осуществляют успешные контратаки в Северодонецке и успешно обороняют западный берег Северского Донца.

В то же время, еще 3 июня украинские защитники отражали наступления России на Северодонецк и активно препятствуют продвижению России на Лисичанск с юго-запада.

Россия не захватит Луганскую область

Глава Луганской ОГА Сергей Гайдай 3 июня не согласился с прогнозом Минобороны Великобритании о том, что российские войска захватят оставшиеся 10% области в течение следующих двух недель, утверждая, что украинские силы имеют достаточно подкреплений и техники для дальнейших контратак и защиты своих позиций.

Гайдай отметил, что российские войска ошибочно верят в собственные успехи, позволяя украинским защитникам нанести значительные потери ничего не подозревающим кадыровским подразделениям.

Достойно вашего внимания – Оперативная информация от Генштаба ВСУ по состоянию на утро 5 июня: смотрите видео