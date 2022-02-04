Кремль готовит несколько провокаций, – правозащитник сказал, на кого их направят

Кремль готовит несколько провокаций против Украины. Вероятно, они будут касаться людей с паспортами России, детей в частности.

Об этом в эфире 24 каналу рассказал директор института стратегических исследований и безопасности Павел Лисянский. Согласно его информации, в России считают, что одной провокации будет маловато для того, чтобы совершить полномасштабное вторжение.

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Россия использует актеров для провокаций

"Кремль готовит несколько провокаций. Все они будут направлены на людей с паспортами России, и именно на детей. То есть будет использовать такие актерские провокации, что "Украина посягнула на жизнь детей ОРДЛО", родители которых – граждане России", – рассказал Лысянский.

Что касается съемочных площадок, то есть Donbass Today – это отделение Russia Today, они начали работать в 2021 году с территории ОРДЛО. Потому там действительно все готово. Провокаций будет несколько и на разных направлениях – в Донбассе и на границе в частности. Павел Лисянский Директор института стратегических исследований и безопасности

Согласно информации Лисянского, на территорию ОРДЛО уже приехали кураторы провокаций из России.

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Провокации России: коротко