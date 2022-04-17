Кремль готовит новую ложь для оправдания издевательств над мирными, – Великобритания

МИД Великобритании заявил, что российские власти готовят новую волну пропаганды. Ею Кремль будет пытаться оправдать жестокие убийства мирных украинцев.

Британское министерство иностранных дел назвало это попытками скрыть ужасные акты насилия. Однако российская ложь не сдержит следователей.

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Мы знаем, что Кремль готовит новую ложь, чтобы ответить на зверства над мирным населением Украины,

– сообщили в ведомстве.

Поэтому Великобритания предлагает:

финансирование,

персонал,

свой военный опыт.

Все для того, чтобы привлечь виновных к ответственности.

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