Кремль готовит репрессии по военкорам: Гиркин уже мог оказаться под ударом, – ISW

Российские военные обозреватели обвиняют чиновников Кремля в подготовке процесса цензурирования. От расправы уже мог пострадать террорист Игорь Гиркин.

Российские военные обозреватели боятся расправы

Институт исследования войны проанализировал риторику российских обозревателей, освещающих войну России против Украины и пришел к выводу о возможных условных притеснениях.

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В списке: Игорь Гиркин (также известный как Стрелков), Семен Пегов (WarGonzo), Юрий Подоляка, Владлен Татарский, Сергей Мардан, Игорь Димитриев, Кристина Потупчик, а также авторы телеграм-каналов GreyZone и Rybar.

Самое обвинение поступило со стороны упомянутого Пегова.

За что хотят давить на военкоров

Речь идет об обвинениях против "отдельных генералов и военачальников" в разработке списка обозревателей, которых Министерство Обороны России хочет привлечь к уголовной ответственности за "дискредитацию" деятельности министерства и российской "спецоперации" в Украине.

Куда девался Гиркин

Террорист Игорь Стрелков-Гиркин не появляется в своем телеграм-канале уже пятый день, хотя активно постился новости с фронта и критиковал командование России за бездарность на поле боя.

Несколько российских военкоров заявили, что боевику якобы разрешили отправиться на фронт.

К слову, месяц назад Гиркин прогнозировал, что российская армия развалится уже в октябре.

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Критика Путина только усиливается

В ISW уже не в первый раз отмечают, что критика действий военного и высшего руководства России растет. Во вчерашнем отчете аналитиков говорилось о массовом недовольстве относительно мобилизованных, ведь их бросают на фронт совершенно без ничего: нет даже мыла, не то чтобы амуниции и вооружения.

Новая волна критики произошла после официального оглашения первых потерь среди мобилизованных.