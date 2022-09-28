В кремле назвали "задачу минимум" относительно войны в Украине

Россияне провели псевдореферендумы на временно оккупированных территориях. Оказалось, что захваченных территорий кремлевской верхушке мало, и она не планирует останавливаться.

О появлении новой "цели" власти сообщают российские СМИ. Если раньше в Москве кричали о "3 днях" для захвата всей страны, то сейчас их амбиции немного утихли. Враги надеются аннексировать всю территорию Донецкой области.

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Хотят "освободить" всю Донецкую область

Не стоит думать, что россия удовлетворится только "кусочком" Украины. У захватчиков не получилось получить сразу все, поэтому они будут применять технику "дели и властвуй".

После фальсификации "референдумов", оккупанты анонсировали новую цель. Пресс-секретарь президента россии дмитрий песков заявил, что они планируют продолжать войну и их следующая "цель" – захват всей Донецкой области.

Как минимум то, что я вам могу сказать с абсолютной точностью: вы знаете, что не все территории "донецкой народной республики" еще освобождены. Мы говорим о территории, расположенной в пределах 2014 года,

– говорит рупор кремля.

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Путин готовится аннексировать украинские территории в ближайшее время

По данным британской разведки, уже 30 сентября путин может объявить об аннексии украинских территорий, которые удалось оккупировать. Речь идет о части Запорожской и Херсонской области, а также квазиреспубликах "лнр" и "днр".

путин может объявить об аннексии украинских территорий, которые удалось оккупировать. Речь идет о части Запорожской и Херсонской области, а также квазиреспубликах "лнр" и "днр". На оккупированных территориях захватчики провели псевдореферендумы по присоединению к россии. Избиратели голосовали под прицелом автоматов.

Относительно результатов "референдумов" россияне решили не заморачиваться и "нарисовали" себе практически 100% "за". Они утверждают, что "поддержка" со стороны населения составила около 97% всех голосов.

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