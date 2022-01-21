Об этом заявил депутат Европарламента от Литвы Пятрас Ауштрявичюс в эфире 24 канала. Сосредоточение войск вблизи границы с Украиной – это весомый фактор для создания напряжения, поэтому риск военного конфликта очень велик.
К теме "Их там не должно быть": российские войска в Беларуси заметили в 200 километрах от Киева
По словам Ауштрявичюса, стоит обратить внимание на широкое поле игры Кремля, ведь то, что сейчас происходит, является фактически аннексией Беларуси.
Я уверен, что Кремль играет очень многовекторную игру,
– подчеркнул евродепутат.
Как рассказал Ауштрявичюс, Александр Лукашенко уже не может контролировать ситуацию, ведь не является самостоятельным политическим игроком. Из-за этого Россия может просто поставить ему жесткие требования.
"Я рассматриваю нынешнюю ситуацию в Беларуси как очень серьезную. Это большой стратегический риск потери суверенитета этой страны. Формы найдут. Мы эти сказки уже слышали", – добавил Ауштрявичюс.
Ауштрявичюс рассказал о стягивании войск России в Беларусь: смотрите видео
Что этому предшествовало
- В Беларусь в январе прибыли первые подразделения российских войск. Страны в феврале собираются проводить совместные военные учения вблизи украинских границ.
- США заявили, что Россия может напасть на Украину с территории Беларуси. В то же время в Минске высмеяли такое заявление и считают его "абсолютно бессмысленным".
- Российскую военную технику заметили в 200 километрах к северу от столицы Украины. Согласно плану учений, она не должна там находиться.
- Уже 21 января 2 дивизиона зенитных ракетных систем погрузили на железнодорожные платформы.